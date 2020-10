Mexicanos podrán ganar más de 348 mdd este fin de semana

En todo México se ha reportado una creciente ola de compra de billetes de loterías estadounidenses por internet esta semana, debido a la bolsa de casique ofrece la lotería de Estados Unidos:. Para los mexicanos, theLotter.com sigue siendo hasta el momento la manera más segura de participar en estas y otras loterías extranjeras. Quédate para averiguaren México, saber si es esta empresa es confiable y cómo puedes ganar un premio tan grande de lotería sin haber ido nunca a los Estados Unidos.Para jugar, los usuarios mexicanos hacen lo mismo que harían en una tienda, solo que al jugar con, tienen la oportunidad de jugar en loterías extranjeras y pueden usar más opciones de juego que incrementan matemáticamente sus probabilidades de ganar. La plataforma también ofrecela posibilidad de ver resultados e información de las mayores loterías mundiales. Paso a paso para ganar casi de 7 mil millones MXN 1. Ingresa a theLotter.com y busca la lotería Mega Millions 2. Elige un tipo de apuesta: Estándar (individual); Peña (grupal) o Paquete (individual + grupal) 3. Indica cuántas líneas quieres jugar y elige tus números 4. Ahora solo haz clic eny tu participación quedará aseguradaCuando un usuario gana un premio mayor,, para que el ganador pueda cobrar el premio en persona y se le asigna gratuitamente un abogado para que le acompañe en el proceso. Cuando un usuario gana un premio secundario, este es transferido a su cuenta directa y automáticamente. Desde 2002, ha tenido theLotter más dede lotería de todo el mundo, sumando más dede premios pagados. Entre los, se destacan algunos latinoamericanos como el premio de USD 30 millones de una panameña y un premio detheLotter.com no realiza sorteos propios ni paga premios de su bolsillo, por lo que no es catalogado como operador de lotería, ni sitio de apuestas. theLotter es operado por Lotto Direct Limited, empresa licenciada y regulada por MGA,. Las leyes en Estados Unidos no prohíben que un extranjero gane la lotería, sea residente o no. El único requisito es que los billetes no abandonen el estado donde fueron comprados.Debes saber que las probabilidades de ganar una bolsa de esta lotería son iguales para los que juegan dentro y fuera de los Estados Unidos, ¡por lo que tú podrías ganar un gran premio de lotería y antes de terminar el 2018! El premio pordel Mega Millions se sorteará en la noche delde 2018.