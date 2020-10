Aarón Urbina, la mano detrás de la elección en Tecámac

Muchos son los rumores que acompañan la elección en Tecámac, un municipio que hasta la elección de 2015 era dominado por el PRI, pero más aún por la influencia de Aarón Urbina Bedolla. El cuatro veces presidente municipal y tres más diputado local por el PAN, PVEM y PRI, ha controlado la vida política del municipio con dinero público desde hace dos décadas y hoy podría no ser la excepción. Como se muestra en estas impresiones de pantalla de correos electrónicos, que habrían sido intercambiados entre Noé Urbina Salazar, sobrino del también llamado cacique de Tecámac, y actores políticos de otros partidos que hoy se encuentran en la contienda por la alcaldía en la demarcación.Noé Urbina ha sido subtesorero del ayuntamiento y es operador político de las campañas de Rocío Díaz Montoya y Lilia Urbina Salazar, aunque parece que no sólo se encarga de las campañas de sus compañeras priistas, si no de algunos otros candidatos, que en teoría, debían ser sus contrincantes.Juana Mosqueda González, candidata a primer regidor por el Partido Verde Ecologista de México, habría enviado un correo electrónico a Noé Urbina, el pasado 26 de mayo, con las especificaciones de la publicidad para las candidatas María Elena Orozco y Martha Zavala.En otra captura, la candidata independiente Maritza Salgado enviaría el dummy de un panfleto a Noé Urbina, la noche del sábado 26 de mayo, para mandar a impresión en Publicidad Chuck, empresa vinculada a la administración municipal, cuyos dueños forman parte de la planilla del ayuntamiento desde hace más de una década y son los únicos proveedores de la publicidad.Bajo esos mismos criterios, Noé Urbina recibió los formatos para la publicidad del candidato del PES, Heriberto Reséndiz y la candidata del PT Patricia Galindo, entre el domingo 28 de mayo y el lunes 19 del mismo, respectivamente.En otro correo, el titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación del ayuntamiento, Martín Barba Romero envía el 2 de junio a las 12:55 pm, al secretario técnico, Rolando Velázquez Badillo (quien presuntamente es el dueño de "Publicidad Chuck"), un correo al que se adjunta el documento "Puntos base para hacer de Tecámac un municipio incluyente" mismo que al parecer es el cimiento para la formulación del proyecto de gobierno de la candidata del PT; Patricia Galindo Alarcón, ya que en el documento se menciona que servirán para "la discusión con actores sociales, la guía para el plan de los 100 días de gobierno y su consecuente informe e incorporación en el plan de desarrollo municipal 2019-2021.De los nueve candidatos que actualmente buscan ocupar la silla de presidente municipal, al menos estos cuatro podrían estar bajo el control de Urbina Bedolla, situación que condenó la candidata de MORENA, Mariela Gutiérrez Escalante, durante la pasada visita de Andrés Manuel López Obrador a Tecámac, pero que hasta hoy no contaba con pruebas reales. Habrá que saber cuál es la relación entre los candidatos, dirigentes de estos partidos, y Aarón Urbina Bedolla, además de investigar si son los únicos que mantienen una relación cercana con él, ya que la candidata de Morena a la presidencia municipal sostiene que la única que no es empleada del cacique es ella y hasta este momento no se han mostrado pruebas fidedignas que digan lo contrario. Se solicita estar atentos al desarrollo de la contienda en este municipio, señalado en los últimos años como uno de los más corruptos y violentos, en el cual el pasado sábado 2 de junio encontraron los cadáveres de los dos policías municipales secuestrados la noche del 16 de mayo de un inmueble propiedad de la candidata Rocío Díaz Montoya y que, hasta donde se sabe, nunca dio la cara a los familiares que aún claman justicia.