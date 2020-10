¿Te imaginas ganar 743 millones de dólares desde México? ¡Es posible y te contamos cómo!

Crece la expectación entre los “caza-bolsas” ahora que las das mayores bolsas del mundo suman un total superior a los 14 mil millones de pesos, y se preguntan si es posible que otro latino vuelva a ganar alguna de estas bolsas. Te puede interesar: Desde casa, panameña ganó USD 30 millones en lotería estadounidense . Por un lado, la lotería Mega Millions sorteará este martes 28 de mayo una bolsa de USD 418 millones, y por otro, el miércoles 29 de mayo, la famosa lotería Powerball , que sorteará USD 325 millones. ¿Cuál de las dos Superloterías entregará el mayor premio esta vez?Las redes sociales y medios de comunicación replican que el único método legal para participar y ganar las mayores loterías del mundo sigue siendo, hasta la fecha, a través del servicio líder de mensajería de boletos oficiales de lotería: theLotter.com . Solo entre los ganadores latinos de theLotter, suman ya decenas de millones de dólares desde países como Panamá, Guatemala, México, Colombia, entre muchos otros. Un salvadoreño llego a ganar de un solo golpe un premio de la lotería Powerball por 1 millón de dólares. Si aciertas los 6 números de alguna de estas dos loterías, ganarás la mayor bolsa del momento. Ahora, averigua cómo funciona theLotter. ¿Cómo puedes participar para ganar las bolsas de USD 743 millones? Desde cualquier ciudad de México puede ingresar a theLotter.com y elegir las mejores loterías del mundo, incluyendo al Mega Millions y Powerball. Tendrás que seleccionar un tipo de apuesta entre individual, grupal o mixto. Elije la cantidad de líneas que quieres jugar y listo. Los representantes locales de theLotter en los Estados Unidos comprarán los boletos oficiales de lotería a nombre de sus clientes. El sitio web cobra una tarifa de servicio, sin embargo, cuando ganas un premio, grande o pequeño, será completamente tuyo, ya que theLotter no cobra comisiones a sus ganadores. Las probabilidades de alguien que juega en dicha plataforma desde México de son exactamente iguales a las de alguien que juega en persona en ese país. ¿Es legal ganar millones con theLotter? theLotter.com no es ni lotería ni sitio de apuestas, sino que es un servicio de mensajería operado por Lotto Direct Limited, empresa licenciada y regulada por MGA. Las leyes en Estados Unidos no prohíben que un extranjero gane la lotería, sea residente o no. Los millones de ganadores de theLotter son una prueba de que theLotter es seguro.