RCG es grande

Es coahuilense, nació en el municipio de Acuña al norte del Estado, pero la ciudad capital de la entidad (Saltillo) lo adoptó como empresario trabajador e innovador; Roberto Casimiro González es un hombre de gran liderazgo, visionario y de trabajo, lo lleva en la sangre, pues vivió su infancia y juventud entre antenas, cables, pantallas de televisión, estudios y cabinas de radio, ya que su padre, Don Raúl González era propietario del sistema de Televisión de paga llamado en aquél lugar Cablevisión, así como de una radiodifusora en Acuña, Coahuila de Zaragoza. Su familia fue pionera en el ramo.No es cosa del destino, Roberto C. González nada deja a la suerte. Se desplazó a Saltillo para emprender por su propia cuenta, su inquietud fue más allá y fundó el canal de televisión más importante de Coahuila llamado RCG, tiempo después adquirió varias radiodifusoras que hoy en día son sintonizadas por miles de personas.RCG Televisión tiene un gran impacto social en Coahuila y la región norte del país, la programación de “El Canal de Casa” como es conocido ampliamente, informa sobre el acontecer diario desde una perspectiva humana, siempre cercana a la gente y al servicio de la comunidad. Esa es la visión de Don Roberto, así lo conoce su gente, a quienes saluda todos los días al entrar al edificio, “El Gigante de Hierro”. Recorre diariamente los pasillos de la empresa que un día visualizó y que hoy es una realidad gracias al trabajo que a lo largo de 50 años ha venido desarrollando. [caption id="attachment_595566" align="alignnone" width="168"]Don Roberto C. González y su esposa Lorena de los Santos de González.[/caption]Como empresa con responsabilidad social, Roberto C. González creó la Fundación RCG, A. C, una Asociación sin fines de lucro con el único objetivo de apoyar a la gente que más lo necesita, bastión importante en la coordinación con las Organizaciones de la Sociedad Civil y con las Dependencias del Gobierno local y estatal para la entrega de recursos y acciones en beneficio de la población en situación vulnerable. A lo largo del tiempo esta Fundación ha sido luz en un camino de oscuridad para muchas personas. [caption id="attachment_595567" align="alignnone" width="300"]Don Roberto C. González y su hijo Raúl González[/caption]La evolución ha caracterizado a Roberto C. González, siempre al día con las nuevas tecnologías que son puestas al servicio de la sociedad, por ello el Canal de Casa crece y se fortalece. Hace unos meses RCG Radio, Televisión e Internet comenzó una transformación desde el fondo, Roberto C. González, en su visión de seguir expandiéndose, realizó importantes cambios al interior de la empresa, lo cual ha resultado en un resurgimiento de la misma con más fuerza y dinamismo. Hubo nuevos nombramientos, una fuerte inversión en equipo técnico y humano que consolidan a RCG como una empresa líder en el ramo de la comunicación en el estado de Coahuila de Zaragoza..