7ª edición de los Berlin Music Video Awards

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La capital alemana celebró la séptima edición de los mejores videos musicales Berlin Music Video Awards 2019 (BMVA) en el mítico club berlinés Gretchen, otorgando a cada ganador de las categorías un trofeo único así como atractivos premios por cortesía de los patrocinadores del concurso. BMVA es un festival internacional que pone a los cineastas y el arte detrás de los videos musicales en el centro de la atención. Apoyando a artistas desconocidos y famosos, busca promocionar las industrias de video y música en Europa. Lleno de una amplia selección de maratones de videos musicales, jueces profesionales, presentaciones en vivo y talleres de cine, el festival no solo es un lugar de encuentro para cineastas, sino también para músicos y entusiastas de la música, sin importar idioma, género o popularidad. Y algunos de los BMVA ganadores en 2019 son… Mejor canción: “Niemand”, música electrónica de Kompromat, dirigido por Bertrand Mandico/Affreux, Sakes & Mechant Productions. Clivage Music, Francia. Premio al mejor director: Ninian Doff (Genghis Khan, 2016). Dueto: The Chemical Brothers, de Mánchester, Inglaterra; canción: “We’ve Got To Try” (“Debemos intententarlo”), Pulse Films, disquera Virgin EMI Records. https://youtu.be/mRfSM-lv55I Mejor director de arte: DJ Toni Soul, por “Thunderclouds” (“Nubes de relámpagos”, del supergrupo neoyorquino LSD, formado por Labrinth, Sia, y Diplo; compañía productora: Sauvage Tv, Columbia Records. https://youtu.be/kg1BljLu9YY Galardón a los mejores editores: Dan Frantz y Andy Koeger (Gran Bretaña), por “That Smile” (“Esa sonrisa”), del DJ alemán Current Value. Producción: Adultos Frescos; sello Invisible. Mejor concepto de video musical, dirigido por Alina Pasok e Iliya Prusikin: “Skibidi”, de la banda rusa de hip hop Little Big. Disquera independiente (San Petersburgo). Más extraño o bizarrro: “Psicosis”, del DJ estadunidense Gommi, dirigido por Max Siedentopf (Tengernsee, Alemania, 1991). Riff Raff Films, sello Heavyweight Records. Mejor fotografía a Kanamé Onomaya (Osaka, 1981), por “Backstabbers” (“Puñalada trapera”) de los franceses Aufgang (Rami Khalifé y Aymeric Westrich), dirigido por Laurent Chanez y protagonizado por Kevin Bago. Productor: N. Garnier. Sello: Universal. https://vimeo.com/244366724 Mejor animación: “Another You” (“Otro tú”), del DJ galo Breakboat (Yvelines, 1981), con Ruckazoid. Equipo de animación: Chez Eddy/Brunch Studio. https://youtu.be/dybNNo8y48k Mejor narrativa: “Cruel”, del grupo de dubstep y Electro house neozelandés Mt Eden (Harley Rayner, Jesse Cooper); director: Jason Bock. Compañía productora: Fish & Clips. Disquera Ultra Music (Indonesia). https://www.dailymotion.com/video/x74nel6?playlist=x6byyo Mejor VFX (integración de videos visuales en un filme): “Leningrado-Oro”, VFX Breakdown. CGF Co-Versus Foto https://www.youtube.com/watch?v=g628ymhf8u0&feature=youtu.be Aguas con estos dos últimos premios: Primero, el mejor video con presupuesto menor a los 3 mil euros: “Release me” (“Libérame”), del dueto berlinés Evvol. Directoras: Julie Chance & Matt Lambert. Jannis Birsner, producción. Disquera ¡K7 Records. https://vimeo.com/273568147 Finalmente, el más trashy (demasiado poco apto para transmitirse o verse por los medios comerciales y/o convencionales): “Brown Penny” (“Penique marrón”), del austríaco Simon Thaur. Nude Poetry. https://www.dailymotion.com/video/x74po4w?playlist=x6byx7