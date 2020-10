CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tlazokamati World Music Festival se llama el gran bailongo con bandas de la nueva generación que se llevará a cabo este sábado 20 de abril en el capitalino Foro Cultural Hilvana, sito en Puente de Alvarado 17, colonia Buenavista, frente al hotel Ramada Reforma (Metro Revolución), participando las agrupaciones: Internacional Sonora Balkanera, Orquesta Vulgar, Son Rompe Pera, La China Sonidera y Los Kamer. Desde 2011, cuando se presentó en el Festival de Glastonbury, Inglaterra, así como los nacionales Vive Latino y Cumbre Tajín, la muy mexicana Internacional Sonora Balkanera no ha hecho sino aumentar su popularidad. Esta banda está integrada por Sultán Balkanero, secuencias electrónicas; Zabad Castro, guitarra eléctrica; Pablo Ramírez, clarinete; Julio López y Mario Salas, percusiones; Alfredo Vélez, acordeón; Ram, saxofón, y Mauricio Belman, en efectos visuales.También alternará la Orquesta Vulgar, sexteto juvenil de la Ciudad de México que integran Arturo Corona, Luis Flores, Cuauhtli Mercado, Lucas Moreno, Erick Martínez, Asaph Sánchez y Fernando Santandreu. Ellos han afirmado: “Somos una respuesta sonora a la vida chilanga, convergencia de ideas visuales y sabores musicales, melodías de swing, guitarras afro-funk y un ambiente de fiesta… El nombre, así como el sonido de la banda, tiene su razón en hacerle honor al vulgo. Hacemos música para ser compartida y escuchada por el pueblo.”Asimismo, el sonido de punk, cumbia y marimba a cargo del quinteto Son Rompe Pera, oriundo de Naucalpan de Juárez, Estado de México.La oaxaqueña China Sonidera nació de una idea sugerida en el año 2009, cuando Georgina Saldaña Wonchee (voz y güiro) y el guitarrista Alfonso Barrera querían formar una banda tropical. Se les unieron el cantante Marco Buonamico, Xchel Cruz (acordeón y teclados), Coco Santiago (bajo y coros), Kleiber Toledo (batería), y Alan Sanz (percusiones), mezclando cumbia con vallenato, hip hop, rock y funk. El grupo ha viajado por Europa. Según Alfonso, “el sonido de la huacharaca, que es el instrumento característico de la cumbia, se puede encontrar desde la Patagonia hasta Tijuana, toda Latino América es lo que ha unido a éste y otros ritmos. Por ejemplo en la canción de la ‘Cumbia Tarantela’ (2017) adaptamos a la cumbia un tema napolitano. Al final de cuentas todos vamos navegando en el mismo barco desde diferentes influencias musicales”.Tu mi guardi non posso far finta che niente e’ successo ma invece e’ cosi’ il tuo uomo mi guarda cattivo lui sa che mi ha visto si chiede…perche’? Qui la colpa non e’ di nessuno, il destino ha giocato cosi’. Prima eri soltanto di uno, ora sembri di tutti e perche’? Mi e’ bastata una buona occasione, non riesco a parlare d’amor, perche’ l’ultima volta d’amore il mio cuore mori! Yo no fui, fue Teté, tú las traes, ¡persígueme! Baila cumbia tarantela, un besito te daré; yo no fui, fue Teté, tú las traes, ¡persígueme! Tú me miras, no puedo parar de ponerme nervioso delante de ti; si tu hombre supiera, lo bueno que nos lo pasamos tomando café. Allora sognori e signori caricate le gambe e preparatevi a saltare al ritmo della tarantella interranchonale della china sonideraaaa. Finalmente, Los Kamer, un septeto de Ixtapaluca, Estado de México, con una carrera de 10 años con swing jazz, fusión de rock y balkan, la banda consta de siete integrantes, Kamer Ponce (bajo), Alan Tenoch (guitarra), Hirám Huaracha (trompeta), Karim Huaracha (clarinete), Pablo Groove (sax) y Alejandro Moreno (batería). Este combo balkan ha rolado por Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, Suiza, Austria e Italia. Actualmente, se encuentran promocionando su nuevo álbum que lleva por nombre precisamente Tlazokamati, o sea…¡Gracias!