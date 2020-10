'Ruby”, Vietnam, y Kenny Rogers (1938-2020)

CIUDAD DE MÈXICO (apro).- Corría el año de 1969 cuando la voz ronrroneante y campirana del tejano Kenny Rogers, con su banda The First Edition, voló por las ondas hertzianas de la capital mexicana a través de “Ruby”, canción ligada a los soldados estadunidenses que regresaban mutilados de la guerra de Vietnam (1955-1975), cuya letra dice: Te pintaste tus labios, te hiciste tubos y enchinaste tu precioso cabello entintado. Ruby, ¿piensas salir a alguna parte? La sombra en la pared me dice que el Sol baja ya. ¡Oh, Ruby, no te lleves tu amor al pueblo! No fui yo quien comenzó aquella vieja y loca guerra en Asia; pero estaba orgulloso de ir y cumplir con mi deber patriota. Y sí, es cierto que yo no soy el mismo de antes. ¡Oh, Ruby! Aún necesito de alguien quien me haga compañía. Es difícil amar a un hombre con las piernas quebradas y paralítico. Y por los anhelos y necesidades en una mujer de tu edad, me doy cuenta que, como dicen, no pasará mucho tiempo para que yo ya no esté más por aquí. ¡Oh Ruby, no te lleves tu amor al pueblo! Me está ella abandonando ahora, pues acabo de oír que me azotó la puerta en la forma que sé cómo me la ha azotado unas cien veces antes. Y si pudiera moverme, iría por mi arma y a ella la enterraría bajo tierra. ¡Oh Ruby, no te lleves tu amor al pueblo! ¡Oh Ruby, por el amor de Dios, regresa! “Ruby” original:Pero esta pieza (“Ruby, Don’t Take Your Love to Town” y difundida vía Radio Capital, Radio 590 y Radio Éxitos en 1969 de México sólo como “Ruby” o “Rubí”) no se compuso por Vietnam. Cuenta el periodista Rick Moore, de American Songwriter: “Rogers no escribió la canción, la cual originalmente alcanzó la fama de los discos de música country (campirana) hacia 1967 con un cantante de cantinas llamado Johnny Darrell. La había escrito otro cantante campirano que llegaría a convertirse en una leyenda del espectáculo, Mel Tillis [Lonnie Melvin Tillis, 8 de agosto de 1932-19 de noviembre 19 de 2017]. “Contrariamente a lo que muchos piensan, la pieza no fue escrita sobre la guerra de Vietnam, aun cuando fue grabada durante esa época y contiene el verso: No fui yo quien comenzó aquella vieja y loca guerra en Asia.” El autor Mel Tillis, oriundo de Tampa, Florida, explicó (a decir de Moore): “Ruby es una historia de la vida real acerca de un soldado que vuelve de la segunda guerra mundial a su hogar del condado Palm Beach, de Florida. Aquel soldado traía con él a su bonita novia de Inglaterra a la que llamaba Ruby, una de las enfermeras que le habían ayudado para poder continuar viviendo. Padecía él de problemas recurrentes por las heridas de la guerra y pasaba la mayor parte del tiempo sentado en una silla de ruedas. Se emborrachaba e insultaba a Ruby, acusándola de todo lo que sucedía bajo el Sol. Tras aguantar todo lo que pudo, Ruby se divorció del soldado y ella siguió su propia vida lejos de él.” Sin embargo, circula otra versión del reportero radiofónico Bill Love, de la 99.5 WKDQ (estación que transmite “la mejor música country en Evansville, Indiana”), misma que sostiene que años después de “Ruby” catapultar a Kenny Rogers desde la lista de éxitos del rock rumbo a la de la música campesina, el compositor Mel Tilles dijo una onda un tanto distinta: “Cuando era un adolescente, la familia de Tillis vivía en el pueblo de Pahokee, Florida. Detrás de su hogar había una pequeña casona de tres cuartos habitada por un lisiado de la segunda guerra mundial y su esposa. Mel contaría que aquella pareja discutía a menudo y que cuando su vecino iba a la curación al hospital de Veteranos de Guerra, su esposa salía con otro hombre. Los esposos se divorciaron, se reconciliaron, se divorciaron de vuelta y se casaron una tercera ocasión. Sólo que esta última vez, el matrimonio acabaría de manera muy trágica. El lisiado asesinó a su mujer a tiros y luego se suicidó.” Pero como decía aquel, “haiga sido como haiga sido”, si Kenny Rogers grabado desde 1958 no fue sino hasta 1969 cuando como Jenny Rogers & The First Edition lograron su primer éxito en la radio mexicana y luego dos sonados más: “Reuben James” (un héroe para los estadunidenses, que peleó en la primera guerra de Suecia y EU contra tres países africanos del norte entre 1801 y 1805), más la rockera “Something’s Burning” (“Algo arde”). “Rubén James”: “Algo arde” Aunque en la radio del DF Kenny Rogers fue desplazado en los setentas por grupos de mayor creatividad y el rock mexicano despertó, parece que en la frontera norte consiguió reputación y fortuna lo siguió, como a lo largo de su rica y longeva trayectoria en EU. Lo dice Pepe Solares, del Diario de Juárez: “En el 2006 Kenny Rogers descubrió la música country interpretada en español y fue a cargo de la agrupación juarense 8 Segundos. El cantautor arrancó su primera gira en México con una presentación en el hoy extinto Poliforo Juan Gabriel y fue la banda integrada por Jaime Reyna (baterista) y los hermanos René (guitarra), Alex (violín) y Javier (bajo) Olivas la encargada de abrir el concierto. ‘Kenny nos eligió directamente, le llamó la atención que alguien cantara country en español’, comentó en entrevista René Olivas. Creadores de éxitos como ‘No era un vaquero’ y ‘3 barriles’, la banda comenzó su carrera en 1999 y fue la música que escucharon durante sus días de infancia la que definió su estilo.” “Homenaje a Ruby” Nadie se extrañó de que en su obituario no se mencionara que Kenny fue un ferviente admirador del presidente Donald Trump. Este cantautor folk nacido Kenneth Ray Rogers (Houston, Texas, 21 de agosto de 1938), falleció en Sandy Springs, Georgia , el pasado 20 de marzo de 2020 a los 76 años de edad .