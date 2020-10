'El blues del covid-19”, por Ruidolfo XII de Neza

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Si Madonna, Los Rolling Stones o Mon Laferte mandan rolas desde sus confinamiento a millones de personas al resto del mundo, ¿por qué un sencillo cantautor neo-rupestre de Ciudad Nezahualcóyotl no iba a hacer lo mismo y enviar sus videos por el ciberespacio, subiendo también un blues de su inspiración en estos días fúnebres a la plataforma SoundCloud, si además son muy pegajosas? Así es como el artista de Ruidolfo XII (nacido hace 45 años en el Estado de México) compuso --al más puro estilo “rockdriguesco” con tres simples acordes en mayores con la guitarra de palo y una armónica-- “El blues del covid-19”, que comienza: [embed]https://youtu.be/fH7tclH9Lt4[/embed] Este es el blues del covid diecinueve, unos están encerrados. Este es el blues del covid diecinueve, otros están trabajando. Hay quien dice que es invento de los que están dominando.Creador de la radio por internet “En la onda del rol”, cuenta Ruidolfo XII que “esa rola del Blues del covid-19 nos sacó de apuros un día que andábamos en San Luis Potosí… como que no digerían bien las rolas de rock en los mercados, fondas y demás lugares, pero como la traía calada esa del ‘Blues del covid-19’ y otra que se llama ‘Un nuevo día’, pues nos hicieron un buen paro”, o sea, que pudieron recoger unas monedas por tocar. Lo acompañan en esta pieza su amigo “Chucho”, “El Charli” y Antonio Lemomentum. Este asunto del coronavirus a todos nos está afectando… Están subiendo los precios y nos están asustando. El sistema de salud está colapsado. El sistema de salud no sabe qué hacer. Se gastaron el dinero comprando sexo y poder. Unos dicen que no es cierto otros que sí es verdad; unos dicen que son cuentos, otros que es la realidad. Dicen que es una estrategia del nuevo orden mundial. Siempre logran lo que quieren los que dominan al mundo y a través del miedo nos ponen a unos contra otros. Yo, como dijo el indito: Mejor me voy pa’ mi pueblo. ¡Sí! Yo, como dijo el indito: Mejor me voy pa’ mi pueblo. Ruidolfo XII es uno de los amigos y roleros rupestrosos que se unieron al “chat” por esa gran invención llamada Whats App, plataforma de comunicación colectiva creada por la hermana de Rockdrigo González (1950-1985), “El profeta del nopal”: Genoveva “La Veva” González. El domingo 10 de mayo, Ruidolfo XII, cuyo nombre es Rodolfo Beltrán (su nombre artístico aunque también le dicen Briagolfo, Drogolfo, Regolfo y, claro, Rodolfo, Rodolfo Doce, en Twitter @RuidolfoDoce) publicó además “Sólo por hoy” y la canción llena de energía “Un nuevo día”. En ambas menciona a su madre; aunque sin duda, todas son pegajosas Ha comenzado un nuevo día, hay que echarle ganas. Como todas las mañanas como todas las semanas, Hay que andar con alegría Y con optimismo (claro que sí) Hay que sacar toda la confianza que hay en uno mismo. Unos van a la oficina Otros a las fábricas Y otros muchos cantarán En un camión. Cantarán en el camión Los muchachos a la escuela Irán a estudiar (otra vez) En la casa nuestras jefas nos esperarán Con perol de comida caliente Con un montón de noticias del barrio…Hoy le daré un gran beso a mi madre Yal viejo gruñón que es mi padre; me olvidaré de los malos momentos, Me libraré del infierno, Sólo por hoy, solamente por hoy. Hoy le daré una sonrisa a la vida y todo será diferente; entenderé sin ser entendido y comprenderé a la gente. Solo por hoy, solamente por hoy. Y sólo por hoy haré una oración, Aunque a mi fe a veces le falte calor. Y sólo por hoy haré cosas diferentes gozar con sentido y gozar con mi corazón. Por supuesto, no faltará quien vea en Ruidolfo XII la paja en el ojo ajeno. Cierto, le falta pulir errores en la pronunciación o letrística --por aquello de los acentos prosódicos mal colocados--, pero más allá de esto, no encuentro mayores pecados que criticarle y al contrario, animarlo a continuar los dictados del corazón para escribiendo canciones.