Familia de Aretha Franklin planea una 'celebración de su vida” de cuatro días en Detroit

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Tras la confirmación del cáncer de páncreas como la causa de la muerte de “La diva del soul" Aretha Franklin, la familia de la cantante ahora planea una “celebración de su vida” de cuatro días de duración abierta al público en la ciudad de Detroit. La muerte de la cantante, que conmocionó al mundo de la música (hubo declaraciones de artistas como Paul McCartney, Tina Turner, Stevie Wonder y Barbra Streisand, entre muchos otros), se registró de manera oficial a las 9:50 horas del pasado jueves 16 de agosto a los 76 años de edad, según su acta de defunción. La interprete que siempre fue muy sigilosa sobre su estado de salud con la prensa, jamás confirmó o negó la enfermedad de manera oficial aunque desde el año pasado ya se rumoraba que la padecía, en especial cuando canceló una serie de presentaciones en un festival de jazz en Nueva Orleans por ordenes de su médico, y expresara que sería su último año de giras musicales. Medios estadunidenses también dieron a conocer que la familia de la intérprete de “Respect” (1967) -tema que la hiciera mundialmente famosa por protestar musicalmente abogando por las mujeres y los afroamericanos-, planea una “celebración de su vida” abierta al público en el memorial del Museo de Historia Afroamericana Charles H. Wright, en Detroit, seguido de un funeral en el Templo Greater Grace, y un sepelio en el Cementerio Woodland de esa misma ciudad. “La diva del soul” grabó 10 álbums con Columbia Records siendo su primer sencillo “Today I sing the blues”, y después con el sello Atlantic Records en donde guiada por el productor Jerry Wexler obtuvo sus primeros éxitos que incluyen “Respect”, de Otis Redding. Con el jazz, el rock, el soul y el blues como aliados la cantante movió su carrera con clásicos como “(You Make Me Feel Like) A Natural Woman” - de hecho fue una de sus últimas interpretaciones de este tema en 2015 durante una noche en tributo a Rita Moreno, George Lucas, Cicely Tyson y Seiji Ozawa en el Kennedy Centers Honors, que hiciera llorar al entonces presidente Barack Obamma-, “I Say a Little Prayer”, “Chain of Fools”, “Think”, “I Never Loved a Man the Way I Love You” o “Day Dreaming”. A lo largo de su carrera obtuvo 18 premios Grammy y vendió más de 75 millones de discos, en 1979 recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, y en 1987 se convirtió en la primera mujer en ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll.