Ante la injusticia y discriminación, los raperos West Gold lanzan el tema '911”

Cómo surgió el tema

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los raperos West Gold levantaron la voz ante la injusticia policial y la discriminación con el tema “911”, y en colaboración con Muelas de gallo, Aczino y Paty Cantú, lanzaron el sencillo que ya alcanza 327 mil visitas en YouTube a unos días de su lanzamiento. La canción nació a raíz de la violencia ejercida por parte de elementos policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, que culminó en la muerte de Giovanni López en el mes de mayo, joven que fue declarado muerte en un hospital de Chapala a causa de contusiones, y que tras una investigación --que aún no culmina y se tornó también política--, se detuvo a tres posibles implicados. Se escucha en una parte del tema: La primera línea de defensa del sistema No es ningun cuento, Todos saben que es cierto. Balazos de la chota, otro inocente muerto, La guerra sigue, hay fuego todavía La gente se cansa, va llegar el día. Por lo pronto creo que todos deberían Educar bien a su hijos Pa’ que no sean policías (de los malos)…En entrevista telefónica, Poofer, uno de los miembros de West Gold (conformado también por Osaka, Lokiuno, iQLover y Jarabe Kidd), banda creada en 2017 que ha adquirido en breve tiempo un amplio reconocimiento dentro del género urbano en el país con mezclas de hip-hop, rap, y G-Funk, compartió con Apro cómo se originó el tema que fue escrito durante la contingencia: “El asesinato de Giovanni fue el punto de partida, pero también el abuso de autoridad generalizado, es un mensaje que va dirigido a toda la ciudadanía para que abran los ojos y sobre todo que la gente sepan que no está sola; ciertamente no todos los policías son malos, pero desafortunadamente creo la mayoría sí lo son… de vivimos en un país con miedo”. --¿Cómo fue el proceso del tema? --Comenzamos con un beat (instrumental) creado por Jarabe y de ahí fue fluyendo, acababa de darse a conocer lo de Giovanni y fue el tema por el que empezamos, después iQLover dio el coro y así nació poco a poco, y así del abuso policial llegamos al tema de la discriminación, en realidad no forma parte del nuevo disco, solo es un sencillo y surgió ante la impotencia ante esos hechos. “Después pensamos en invitar a Muelas de Gallo y aceptó y grabó su parte, lo mismo sucedió con Aczino, y con Paty Cantú fue cosa del destino, fue a través de Universal la disquera que nos hermana se dio la colaboración. Fue un proceso total de unas dos semanas mas o menos”.Al sencillo “911” le seguirá el tema “Mexicano G-Funk” que saldría en septiembre y formará parte de tres sencillos previos al lanzamiento de un nuevo disco ( “Stay Gold”) que tendrá 15 tracks y que se lanzará en unos meses. Finalizó el rapero de West Gold: Lo que queremos es llegar a un público que se identifique, cuando digo que la gente no debe tener miedo porque el pueblo es el que manda, quiere decir que si alzamos la voz pues las autoridades nos tienen que escuchar, pero claro sin violencia, porque no tenemos que llegar a más violencia en un país que de por sí ya tiene mucha”.