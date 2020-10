Por pandemia, la pobreza aumentará en el sexenio de AMLO: Acción Ciudadana

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La pobreza aumentará en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador a causa de la pandemia de covid-19 y la aplicación inadecuada de políticas, alertó este lunes la agrupación civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. México no es pobre, ya que ocupa el lugar 14 entre las economías del G-20, con un PIB de mil 242 billones en dólares nominales, pero a pesar de esa condición, la mayoría de su población carece de lo más esencial para vivir, indicó la organización en un informe presentado este lunes, con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. De acuerdo con datos de 2019 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 78% de la población carece de ingresos, 58% no tiene seguridad social y 49% no cuenta con recursos para adquirir la canasta básica. La pobreza empieza por la desnutrición al nacer y hasta los cinco años, una educación deficiente de los seis a los 15 años, la deserción escolar antes de los 18 años, así como trabajos precarios y de baja productividad sin ingreso suficiente ni seguridad social, todo lo cual genera una profunda desigualdad en oportunidades y en el ejercicio de derechos sociales, puntualizó Acción Ciudadana. A nivel nacional, detalló, 49% de quienes nacen en los hogares más pobres permanecen en esa condición. En el sur-sureste, dicho porcentaje llega a 67%, mientras que en el norte alcanza a 23%. Según la organización, la pobreza en el sur- sureste es parte de la realidad, pero crece en las zonas urbanas del país, como los estados de México, Veracruz y Chiapas, con el mayor número de personas en pobreza. En cuanto a los municipios, la lista la encabezan Ecatepec, Puebla, Iztapalapa, León y Tijuana. El informe de Acción Ciudadana detalla que la pobreza ha permanecido estancada por décadas, aunque a veces se reduce. En las crisis incrementa y termina regresando al mismo nivel: la mitad de la población. Actualmente 88% de la población (48.8 millones de personas) está ocupada en trabajos precarios sin seguridad social, ingreso suficiente ni prestaciones, y con subocupación o una jornada excesiva. En tanto, 59% de las mujeres en edad de trabajar (25.7 millones) que no son estudiantes, jubiladas o con una incapacidad permanente, no tienen un ingreso propio, mientras que 62% de la población ocupada (30.4 millones de personas) no cuenta con ingreso suficiente; 21% de jóvenes de entre 15 y 29 años se encuentran fuera de la escuela y sin trabajo, y 44% en trabajos precarios. Asimismo, los programas de los gobiernos para acabar con la pobreza no son efectivos, ya que la mayoría están mal diseñados y peor ejecutados; pocos obtienen resultados de alcance limitado que no modifican la raíz de los problemas y sirven para el lucro político en tiempos electorales, por la opacidad y la coacción sobre las necesidades de las personas. En su documento, el organismo propone cinco acciones: derecho al trabajo digno con remuneración suficiente; educación de calidad e incluyente para todas las personas; cobertura universal a servicios de salud de calidad; un sistema de cuidados para niños, adultos mayores y personas enfermas o con discapacidad; y el ingreso básico garantizado para personas adultas mayores, personas con discapacidad y personas sin trabajo o con ingreso por debajo de la línea de bienestar.