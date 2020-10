Repunta el covid-19 en Mexicali por la boda del actor Armando Torrea: 100 contagiados

Las cifras

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La boda del actor de telenovelas Armando Torrea y Laura Pérez, hija de un empresario inmobiliario, contribuyó al repunte de casos de covid-19 en Mexicali, Baja California, pues uno de cada diez invitados dio positivo a la prueba, confirmó el secretario de Salud estatal, Alonso Pérez Rico. En ese sentido, el 18 de octubre informó que regresarán las restricciones debido a que no se han respetado las actividades que reabrieron sus puertas en el estado y porque las tendencias de casos sospechosos, ocupación hospitalaria, y pacientes intubados van al alza. El 3 de octubre se realizó el enlace matrimonial en el que, según medios locales, ni en la ceremonia religiosa ni en la fiesta posterior se cumplieron las medidas sanitarias. Acudieron 300 personas, de las cuales 100 fueron contagiadas con el virus SARS-CoV2. https://youtu.be/3jB21HzxsEk El secretario de Salud del estado, Alonso Pérez Rico, confirmó lo anterior y que la boda se realizó en el fraccionamiento San Pedro Residencial, ubicado en la calzada Cetys y Periférico donde no hubo filtros con gel ni sanitizantes, además de que la mayoría de los invitados, entre empresarios, familias de abolengo y gente del espectáculo, no usaron cubrebocas. En entrevista, Pérez Rico informó que ya analizaron a los asistentes y, al menos, el 25% dio positivo para covid-19, algunos de la tercera edad, otros asintomáticos, pero ninguno ha sido reportado como grave. En ese sentido, criticó la irresponsabilidad de los invitados y del salón de eventos sociales pues el permiso para reabrir fue condicionado al respecto con la aplicación de todas las medidas sanitarias para prevenir contagios. El miércoles próximo se espera que se reúna Pérez Rico con los alcaldes del estado para informarles sobre las fallas en el uso de cubrebocas y el distanciamiento social, presentándoles videos y fotografías para evidenciar la falta de protocolos y se les informará sobre las acciones de protección ciudadana.La Comisión Estatal de Protección de Riesgos Sanitarios del Estado investigará al salón de fiestas por incumplir las reglas para la celebración de eventos en Mexicali. Entre las pruebas sobre la falta de medidas sanitarias en la boda se mencionó a las fotografías compartidas por Torrea en su cuenta de Instagram, con copia a Twitter y que ya fueron eliminadas de su perfil. La boda estaba programada en abril, pero se aplazó por la pandemia para el primer fin de semana de octubre. Además de que no hubo las medidas sanitarias correspondientes, se sobrepasó el número de invitados que estaba limitado a 50 personas.Según el reporte del 19 de octubre, el contagio de covid-19 sigue en aumento con 421 casos activos. “Mexicali superó la barrera de los 200 casos activos con 219”, señaló Pérez Rico, luego de que 24 horas antes había reportado solo 176 casos activos y el cuarto de reinfección. “Tenemos que controlar el alza de contagio por covid-19 y estabilizarnos. Estamos vigilando los registros del 5 y 12 de octubre que han registrado pocos diferentes al resto de los días”, comentó el funcionario de Salud. La ocupación hospitalaria ronda el 21% con 83 pacientes en los tres hospitales de la Secretaría de Salud, de los cuales 36 están siendo asistidos por ventilación mecánica. https://www.proceso.com.mx/653788/muere-por-coronavirus-influencer-de-33-anos-que-nego-la-existencia-del-covid-19