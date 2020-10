Sheinbaum: Crecen en la CDMX hospitalizados por covid-19, pero no es rebrote

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que desde hace 10 días, la Ciudad de México presenta un incremento en el número de hospitalizaciones por covid-19, pero aclaró que no se trata de un rebrote, sino “un ligero cambio de tendencia”. Adelantó que el próximo viernes 23 informará de las nuevas medidas a tomar para detener dicho aumento, pero aclaró que no serían cierres de comercios, sino reducción de horarios. En videoconferencia, la mandataria local se refirió a la alerta que, en días pasado, dio el subsecretario de Promoción y Prevención de Salud, Hugo López-Gatell, en el sentido de que el país podría ya presenciar un rebrote del virus: “Yo no le llamaría rebrote. Lo que tenemos es un ligero cambio en la tendencia, en donde están creciendo las hospitalizaciones. Y tenemos tiempo todavía para tomar medidas preventivas que eviten que siga creciendo en las próximas semanas”. Sheinbaum Pardo informó que desde este lunes comenzó un reforzamiento en la visita de las casas para detectar casos positivos, mediante la aplicación de pruebas, y garantizar su aislamiento y el de sus contactos; además de la ampliación en el número de kioscos de atención en las colonias prioritarias “en rojo”. No obstante, alerto: “si sigue creciendo con la misma tendencia, pues entonces tendremos que tomar algunas medidas”. Ante la pregunta del riesgo de regresar al semáforo rojo, comentó que depende de las medidas preventivas que tome el gobierno y la responsabilidad de la ciudadanía: “Nadie quiere regresar al Semáforo Rojo, absolutamente nadie. Pero, por eso digo, es el trabajo territorial, que los empresarios nos sigan ayudando –pequeños, medianos, grandes empresarios– a seguir cuidando las actividades comerciales, de manufactura o de servicios a las que se dedican y que están abiertas y, al mismo tiempo, el fortalecimiento del trabajo territorial, la realización de pruebas que estamos haciendo en la ciudad”.La jefa de gobierno reiteró que, en el combate al covid-19, una parte fundamental le corresponde a su administración, como insistir en que la población tome las medidas preventivas en el caso de un crecimiento mayor de la hospitalización y el tener la disponibilidad de camas de atención en los hospitales. No obstante, subrayó que otra parte muy importante le corresponde a la ciudadanía. Y fue clara: “el gobierno no puede estar detrás de cada ciudadano y nosotros confiamos en la responsabilidad de las y los habitantes y los visitantes de la ciudad. Y vamos a seguir insistiendo en ello, en la educación, en la formación y en la difusión de la información”. La próxima semana, la CDMX en semáforo naranja “con alerta” por aumento de contagios Insistió en la responsabilidad de los capitalinos: “El contagio del covid depende, en una parte, de las acciones de gobierno, pero es fundamental la responsabilidad ciudadana, y en esa, pues todos tenemos aquí una parte que cumplir”. Así lo dijo, luego de que el pasado fin de semana se registraron aglomeraciones y comercio ambulante en el Paseo de la Reforma por la gente que acudió a ver la exposición de cráneos gigantes adornados con motivo del Día de Muertos. De acuerdo con la funcionaria, esa actividad fue permitida porque es una tradición de cada año y porque es al aire libre, donde se registran menos contagios que en lugares cerrados.