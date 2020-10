Ayelín Iczae, de 13 años, fue hallada muerta a 400 metros de su casa en Tixtla

101 mujeres asesinadas en ocho meses en Guerrero

CHILPANCINGO, Gro. (apro). - Ayelín Iczae ya no llegó a festejar su cumpleaños número 14. El viernes 16 fue reportada como desaparecida y el lunes su cuerpo fue encontrado semienterrado y desmembrado a 400 metros de su casa, en la colonia Candelaria del municipio de Tixtla. Los restos de la adolescente, que apenas cursaba la secundaria, fueron encontrados por sus propios familiares en una segunda inspección en el punto conocido como la barranca de Chichipico. En una primera incursión, las autoridades no habían encontrado nada, pero a insistencia de la familia volvieron al lugar y dieron con los restos de la víctima. Los encontraron a escasos 400 metros de su propia vivienda, según indican los reportes oficiales.El feminicidio, uno más en el país, consternó a la población tixtleca. La tarde del lunes 19, familiares de la jovencita, así como un grupo de normalistas y feministas, se manifestaron en la plaza pública de esta población. Ahí, la familia de Ayelín denunció públicamente a las autoridades de la Fiscalía General por las omisiones en que incurrió al desestimar la serie de llamadas telefónicas que recibió la madre de adolescente en las que presuntos secuestradores le exigían dinero a cambio de liberar a su hija. Además, acusó de negligencia al gobierno estatal porque en ningún momento hubo disposición de su parte para organizar una búsqueda en el municipio, donde grupos armados y policías municipales mantienen retenes en entradas y salidas de esta pequeña localidad ubicada a 10 kilómetros de Chilpancingo. Familiares y amigos sepultaron esta tarde el cuerpo de Ayelín, entre gritos de justicia, de indignación y lágrimas. Unas 400 personas, en su mayoría jóvenes amigos de la víctima, acompañaron el cortejo fúnebre que partió de la precaria casa de la menor en la colonia La Candelaria a un panteón donde depositaron los restos. El coraje y la exigencia de justicia se plasmó en mensajes escritos en cartulinas que portaban algunas jovencitas en los que demandaron un cese a la violencia contra las mujeres en Tixtla y la entidad.Hasta el momento, autoridades locales han informado que una persona está detenida y dos mujeres policías municipales más las están requiriendo para que se presenten a declarar ante autoridades ministeriales. Ello debido a que existen señalamientos directos sobre una serie de amenazas de muerte lanzadas por las uniformadas contra la menor victimada y su mamá, señalaron las autoridades.El gobierno de Guerrero ha registrado 101 asesinatos de mujeres de enero a agosto de este año, es decir, un promedio de 12 crímenes diarios en los primeros ocho meses de 2020. No obstante, la Fiscalía estatal ha tipificado solo 10 casos como feminicidios y los 91 restantes son considerados como homicidios dolosos, indican cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que tienen un desfase dos meses. La cifra de homicidios dolosos en la entidad es de 4.8 asesinatos por cada 100 mil habitantes, cifra que rebasa la tasa nacional que es de 2.9 en el país, señala el informe oficial. Además, se tiene un registro de cuatro mujeres secuestradas y una mujer víctima de tráfico de menores en el mismo periodo de ocho meses. Así como 10 casos de mujeres víctimas de corrupción de menores; 14 casos de trata; 203 denuncias de violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar y 214 violaciones denunciadas formalmente, señala el informe del SESNSP.