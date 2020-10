El Fonden no tiene recursos… tiene deudas: Arturo Herrera

Hace una semana lanzamos una serie de tres videos para responder algunas de las inquietudes que hay sobre la potencial desaparición de los #fideicomisos. Aquí les dejamos el último, en el que, entre otras cosas, tratamos el tema del #FONDEN: pic.twitter.com/yDs7PhVFzr — Arturo Herrera Gutiérrez (@ArturoHerrera_G) October 20, 2020

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, aseguró que el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) no tiene recursos, pero sí muchas deudas. Destacó que el organismo --uno de los 109 fondos y fideicomisos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende eliminar-- tiene pasivos por 18 mil 34 millones de pesos por lo que “no se trata de tomar lo que existe ahí, porque lo que hay ahí son deudas”. En un video subido a redes sociales, el encargado de las finanzas públicas del país hizo números e indicó que al último día de agosto “el Fonden tenía cuatro mil 11 millones de pesos en su cuenta para enfrentar los desastres naturales, pero solamente por los compromisos de los huracanes anteriores, así como el sismo de 2017, tiene pasivos por 18 mil 34 millones de pesos, de tal forma que la posición neta del Fonden es de 13 mil 123 millones de pesos”. Se trata, dijo, de “un problema operativo” que hace que el Fonden, tal como existe hoy, no sea el adecuado. “A nivel teórico se van ahorrando recursos en un año, y cuando pasa un desastre natural se utilizan. Desafortunadamente esa no es la situación en la que se encuentran los recursos del Fonden. Los recursos que se han venido aportando han sido insuficientes para cubrir las necesidades que tiene el Fonden”, abundó.Por otra parte, Herrera mando un mensaje a la comunidad científica y académica del país, en particular al Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), por la extinción de los fideicomisos. “La comunidad del CIDE, como todas las comunidades ligadas a institutos de investigación del país, deberían estar tranquilas en la desaparición del fideicomiso. No hace más que eliminar el mecanismo en el que se fondeaban ciertos recursos, pero esos mismo serán fondeados ahora a través del presupuesto”, explicó. Luego recordó que dentro del estatuto del CIDE, dicha casa de estudios es definida como una “entidad paraestatal”. “De tal forma que si el CIDE quiere llevar una parte de sus ahorros de un año hacia el otro no necesita fideicomiso, sencillamente lo puede tener en sus propias cuentas. El segundo punto es que al estar sujetos los recursos fuera del fideicomiso, no iba a estar dependiendo de los vaivenes presupuestales. No hay vaivenes presupuestales, el presupuesto se ha mantenido al alza a lo largo de los años”. El titular de la SHCP dijo que una tercera preocupación es si el presupuesto destinado al CIDE no tenía riesgos de reasignaciones, y aclaró que “en realidad con la educación superior eso no está pasando”. PT boicotea en el Senado la extinción de fideicomisos “El presupuesto ha venido operando de manera constante. Durante este año nosotros tenemos pronosticada una caída del 8% del PIB y los ingresos del gobierno son proporcionales a la actividad económica, de tal forma que si el PIB cae 8% es predecible que los ingresos caigan en una proporción similar, sin embargo, no se ha hecho un recorte de un solo peso a ningún ente de la educación superior pública”, acotó.