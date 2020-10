En sede alterna, senadores de Morena avanzan en eliminación de fideicomisos

Nota relacionada: Bloquean otra vez el Senado por extinción de fideicomisos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con la sede del Senado bloqueada por manifestantes que se oponen a la extinción de fideicomisos, los morenistas de las Comisiones Unidas de Hacienda y de Estudios Legislativos Segunda sesionaron en una sede alterna y a puerta cerrada para aprobar fast track la eliminación de los fondos. En cinco minutos, sin discusión ni oposición, la comisión de Hacienda que preside el morenista Alejandro Armenta aprobó la eliminación de 109 fideicomisos con nueve votos a favor, uno en contra y una abstención. El voto en contra fue de la senadora Ifigenia Martínez y la abstención de María Celeste Sánchez, ambas de Morena. Mientras que la comisión de Estudios Legislativos Segunda, cuya presidenta es Ana Lilia Rivera de Morena, no logró el quórum al contar con 6 legisladoras y legisladores de Morena, cuando requería 7.La senadora del PT, Nancy de la Sierra, fue el voto que le faltó a la comisión, pues los otros integrantes son del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano. De la Sierra no acudió a la sesión por lo que fue reprogramada para este martes. El Partido del Trabajo se ha manifestado a favor de defender 35 fideicomisos. Al término de la reunión en el hotel Fiesta Inn Alameda, la senadora Ana Lilia Rivera se escabulló sin hacer comentarios a las y los reporteros que esperaban afuera del salón improvisado para la sesión. Mientras que el senador Armenta respondió a los cuestionamientos sobre la prisa para aprobar el dictamen, incluso en sede alterna, mientras colectivos de familiares de víctimas de desaparecidos, defensores de derechos humanos, periodistas, académicos y científicos protestaban afuera del Senado en contra de la eliminación de estos instrumentos financieros. “No hay ningún madruguete porque este proceso legislativo que inició en la Cámara de Diputados ha tenido una lógica natural”, dijo Armenta. Cuestionado sobre si el pleno del Senado podría sesionar también en otra sede de continuar bloqueado el recinto legislativo Armenta para aprobar la extinción de fideicomisos respondió que sí. “Acompañamos contundentemente al presidente de la república, no dudamos no vacilamos, la bancada de Morena encabezada por Ricardo Monreal, tiene un compromiso ideológico programático en el combate a la corrupción y por eso acompañamos al presidente en la extinción”.Apenas horas antes Armenta se reunió con activistas, académicos y familias de víctimas de la violencia para exponer por qué no debían desaparecer los fideicomisos de ciencia, cine, atención a víctimas y el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. “Les pedimos que se toquen el corazón, que piensen en las consecuencias que la desaparición de este fondo puede tener, porque ya no va a haber vuelta atrás y va a ser muy difícil, porque no vamos a volver a tener un fondo como éste, porque sí está funcionando, habrá incongruencias, habrá situaciones, pero eso ya es administrativamente dentro de la institución”, dijo Delia Quiroa del colectivo 10 de Marzo, de Reynosa, Tamaulipas. “Por favor no nos quiten esos fondos porque son una esperanza, una motivación para todas las mamás de desaparecidos”, añadió.