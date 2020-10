Estas son las 19 marcas de quesos y una de yogurt que volverán a los anaqueles

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde el 15 de octubre que la Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ) inició audiencias con los representantes de 25 marcas de quesos y yogurt que fueron sacados del mercado por incumplir la Norma Oficial Mexicana, 19 marcas de quesos y una de yogurt ya acreditaron el cumplimiento y regresarán a los anaqueles. Aún están pendientes del cumplir con la norma cinco productos, según dijo el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, a El Universal. Estos son: yogurt Benegastro, Fud Cuida-T+ queso tipo manchego rebanado, Sargento queso parmesano, imitación queso manchego Premier Plus Cuadritos y Precissimo tipo Americano.Las otras marcas que recientemente lograron acreditar que cumplen con la norma oficial son: Fud, Nochebuena, Zwan, Caperucita, Burr, Frankly, Selecto Brand, Galbani, Lala, El Parral, Portales, Walter, Cremería Covadonga, Aurrera y Philadelphia. Así como Danone natural, yogurt para beber natural. En un comunicado que emitió la Profeco el pasado 17 de octubre , informó que hasta ese día 13 de 25 productos a los que se ordenó suspender su comercialización ya habían acreditado las correcciones requeridas para cumplir las normas oficiales y podrían regresar al mercado. Las audiencias continuaron y hoy, Sheffield informó que ya solo cinco están pendientes y deberán realizar ajustes para cumplir la Norma Oficial Mexicana.Los representantes de las empresas involucradas presentaron evidencias para demostrar que sus productos si se apegan a lo establecido por la Norma Oficial de Queso NOM-223-SCFI/SAGARPA-2018; la NOM-002-SCFI-2011 contenido neto-tolerancias y métodos de verificación y la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados- Información comercial y sanitaria. De acuerdo con Sheffield, en el caso del yogurt Benegastro tiene 2% de proteína cuando debería tener 3.1%. En tanto que los productores de Sargento queso parmesano rallado de 141 gramos, no lograron demostrar lo que dice el empaque: “siempre le traemos nuevas maneras de disfrutar de un verdadero queso auténtico”, lo que contraviene la Referencia normativa 2.4 de la NOM de Queso. Por su parte, Premier plus cuadritos, imitación tipo manchego a granel debe declarar en su etiquetado frontal el porcentaje mínimo de proteína, grasa y máximo de humedad. Fud Cuida-t+, queso tipo manchego rebanado de 140 gramos, debe indicar el porcentaje de concentrados de proteínas de leche con caseínas y dejar de usar la leyenda “100% leche” y Precissimo, tipo americano de 140 gramos no incluye denominación de producto y adiciona grasa vegetal, aunque dice ser queso.