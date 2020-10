Policías en el Senado 'no son granaderos, son un cuerpo de Protección Civil”: Sheinbaum

Nota relacionada:

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los policías que rodearon esta madrugada la sede del Senado de la República, donde había plantones de personas que se manifestaban contra la desaparición de los fideicomisos, “no son granaderos, son un cuerpo de Protección Civil”, aseguró la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y aclaró que fue la misma Cámara alta la que los pidió “para poder ayudarlos en algunas medidas” de contención. Así reaccionó la mandataria capitalina luego de que familiares de personas desparecidas y víctimas de violencia familiar, con niños incluidos, denunciaron que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron ayer por la noche a la sede legislativa de la colonia Tabacalera, a moverlos de su plantón, provocarlos e intimidarlos.“No. A ver, el cuerpo de granaderos llevaba muchas otras cosas que hoy no lleva. Es, más bien, un cuerpo de Protección Civil que, evidentemente, trabaja frente a demostraciones como las que hemos visto, en donde se utilizan objetos peligrosos, y a partir del protocolo que hemos publicado, actúa”, dijo. Al término de una visita de trabajo en la alcaldía Coyoacán, Sheinbaum detalló que la presencia de los policías “no se trató de mover. Y, sí, hemos recibido una carta formal del Senado de la República para poder ayudarlos en algunas medidas”. La jefa de gobierno recordó que la policía de la Ciudad de México tiene la obligación de resguardar las instituciones federales en la capital, pero “evidentemente nunca vamos a caer en ninguna provocación, no va a haber actos represivos y vamos a buscar en todo caso resguardar las instituciones federales”. --¿No son granaderos? --insistió la prensa. --No son granaderos –respondió Sheinbaum. Segundos después, la exactivista universitaria trató de explicar las diferencias entre los uniformados que ayer llegaron con escudos y cascos protectores y las otras agrupaciones que “sí reprimían”: “Los granaderos era un cuerpo dedicado a reprimir al pueblo, esa es la gran diferencia. Durante la administración pasada vimos cómo desalojaron el Zócalo de la Ciudad de México con toda la utilización de la fuerza. La gran diferencia ahora es que nosotros no reprimimos, en todo caso contenemos, vigilamos, resguardamos, pero no se reprime. Por eso decimos que ya no existe el cuerpo de granaderos”. Y siguió con su alocución: “El cuerpo de granaderos en el 68 reprimió a los estudiantes. Hoy lo que tenemos es una fuerza policial que más bien se dedica a la protección civil y que contiene en distintos momentos el que no se afecte a un tercero, el que no se afecte a una persona, de tal manera que se cumple con las especificaciones del uso proporcionado de la fuerza, nunca llegando a la represión”. Al final, advirtió: “Y si llega a haber un abuso policial en algún momento, se hacen las sanciones correspondientes, porque no es una política institucional, esa es la gran diferencia”.