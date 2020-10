Sánchez Cordero critica misoginia en el gabinete; Segob la censura

Nota relacionada:

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gobernación (Segob) omitió en ella denuncia que su titular, Olga Sánchez Cordero, hizo sobre la misoginia que existe en el gabinete de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien deslindó de tal conducta. “Por supuesto que dentro del gabinete inclusive hoy en día hay temas de misoginia muy considerables, desde luego; este sistema patriarcal, esta construcción patriarcal de la diferencia entre la masculinidad y la feminidad, esta diferencia política, como lo dice la teórica, política y feminista británica Carole Pateman, es precisamente la diferencia entre la libertad y el sometimiento”, expresó Sánchez Cordero.Durante su participación en el ciclo de conferencias “Del derecho al voto al ejercicio del poder, homenaje a Griselda Álvarez”, organizadas por el Museo de la Mujer, en conmemoración del 67 aniversario de la obtención del voto femenino, la secretaria de Goberación habló sobre su experiencia en el gabinete presidencial. “Había veces, inclusive en estos gabinetes de seguridad exclusivamente de varones, en donde en ocasiones mi opinión --y digo, no por el presidente, al contrario, el presidente siempre me ha dado mi lugar-- entre los miembros, una participación mía, podría inclusive no ser tomada en consideración en ese momento, aunque yo tuviera la razón y aunque estuviera aportando algo importante”. Estos párrafos no fueron incorporados en el comunicado oficial de la Secretaría de Gobernación, que destacó el compromiso de la funcionaria con las mujeres y su lucha para que la discriminación de género, la violencia machista y la invisibilidad de esta población termine de una vez por todas, “para hacer entender, a quien todavía no quiere escuchar, que las mujeres somos ciudadanas y protagonistas de la historia de México”. En el comunicado oficial, Sánchez Cordero afirmó que no se puede hablar de un país totalmente democrático hasta que las mujeres tengan una representatividad igual a la de los varones: “La Cuarta Transformación lleva ese mote no por casualidad. Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su proyecto y me invitó a ocupar esta dependencia, supe que se refería a un cambio profundo que busca remover los fondos que se habían empantanado en décadas de administraciones desiguales y heteropatriarcales”. Enseguida, el comunicado resalta que Sánchez Cordero reconoce que ha habido obstáculos y exclusión “en grupos cerrados en donde llegué como primera mujer” secretaria de Goberación. “Muchos de estos retos fue demostrar la capacidad de una mujer, el reto fue doble no solamente para llegar, sino para demostrar. Claro, las cosas no han sido fáciles ni lo serán todavía para muchas mujeres porque es la construcción de este patriarcado, que es precisamente esta diferencia entre la masculinidad y la feminidad, ahí está el quiebre, está precisamente la diferencia política y es ancestral. Es una lucha para deconstruir lo que ancestralmente se construyó, y es brutal el tema y el reto”. Para mí --subrayó– ser la encargada de la política interior de México representa una oportunidad única para sentar el precedente que permita que cada vez más mujeres ocupen puestos estratégicos en la toma de decisiones. Para que en las décadas por venir cada vez sean más mujeres encargadas no sólo de la gobernabilidad al interior del territorio nacional, sino de otras dependencias en las que usualmente no vemos mujeres al frente. Reafirmó su apoyo y todas las facilidades para sentarse a dialogar permanentemente con altura de miras y encontrar soluciones, “porque estamos siempre para escucharlas, para entender sus reclamos, para brindarles soluciones”. Finalizó: “Como secretaria de Gobernación, mi responsabilidad es doble, es la de generar condiciones para que todos los actores políticos y sociales de México puedan generar los consensos necesarios en una época de cambio, sin embargo, no olvido ni un segundo que detrás se están preparando jóvenes para ser ellas las que un día, finalmente, ocupen estos y otros puestos”.