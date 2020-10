Senador que dio positivo a covid hace 10 días presidió sesión para finiquitar fideicomisos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con un cubrebocas KN-95, el senador Alejandro Armenta de Morena presidió la sesión de Hacienda del Senado para aprobar la extinción de fideicomisos pese a dar positivo en la prueba de Covid-19 hace apenas 10 días. Luego que la sede de la Cámara Alta fuera bloqueada por colectivos de víctimas de la violencia, activistas, periodistas y académicos, el senador Armenta, quien apenas el 8 de octubre anunció que contrajo el Sars-Cov-2, citó a sus compañeros de bancada en un salón del Hotel Fiesta Inn Alameda para cumplir con la exigencia del presidente Andrés Manuel López Obrador para la desaparición de fideicomisos. https://twitter.com/senadomexicano/status/1318362531820412934?s=20 Al salir de la reunión, Armenta fue abordado por reporteras y reporteros, sin sana distancia, para que explicara la prisa por sesionar y aprobar el dictamen en la Comisión de Hacienda. “Escuchamos desde hace más de tres semanas, antes de que llevara la minuta al Senado, hoy tuvimos un encuentro desde las 11 de la mañana y dialogamos con ellos. Son temas que requieren mucha sensatez”, respondió.Horas antes también se reunió con legisladoras y legisladores, entre ellos Ifigenia Martínez de 90 años, víctimas, científicos y defensores de derechos humanos que protestan afuera del Senado en contra de la desaparición de los 109 fideicomisos. Tras ese encuentro, el senador aseguró que se encuentra dado de alta, de acuerdo a la reportera Teresa Morena de El Universal. “Tengo mis dictámenes médicos correspondientes. El día de ayer me hicieron una última prueba. No me atrevería a venir a una sesión si tuviera el riesgo”, afirmó.