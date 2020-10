Suspenden festejos guadalupanos en la Basílica para evitar contagios de covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El rector de la Basílica de Guadalupe, Salvador Martínez Ávila, informó que para evitar nuevos contagios de covid-19, se suspenderán las celebraciones litúrgicas y los homenajes a la Virgen del Tepeyac, los días 11 y 12 de diciembre próximo. A través de una carta dirigida al Consejo Episcopal, el rector señaló que sólo se permitirá a los peregrinos “pasar frente” a la imagen guadalupana, pero evitando “la permanencia en el recinto o sus inmediaciones”. De esta manera, los fieles únicamente podrán hacer fila en el andador eléctrico situado detrás del altar y que pasa frente a la tilma de Juan Diego, cuya imagen religiosa es la más venerada en el país y también uno de los principales símbolos de la identidad mexicana. Se va a “redirigir la visita de los fieles a esta Basílica a los meses de noviembre y/o enero, evitando el peligro de contagio o de no poder entrar al recinto durante el mes de diciembre”, puntualizó Martínez Ávila en la misiva. Me realizo pruebas de covid-19 cada 15 días: Sheinbaum Para desactivar el multitudinario flujo de peregrinos a la Basílica, pidió a las diócesis que hagan la celebración guadalupana en sus respectivas parroquias, pues “la mejor forma de celebrar este año las fiestas guadalupanas es en los propios lugares de origen, evitando así la aglomeración que ser realiza año con año los días 11 y 12 de diciembre”, apuntó. Los festejos guadalupanos, añadió, pueden hacerse a nivel parroquial, de barrio o de familia, “siempre observando lo que las autoridades locales y sanitarias determinen en cada región para prevenir contagios”. Sheinbaum: Crecen en la CDMX hospitalizados por covid-19, pero no es rebrote Y a quienes quieran participar en las tradicionales “mañanitas” y otras celebraciones litúrgicas en la Basílica, indicó que lo podrán hacer de manera virtual, “a través de los medios de comunicación masiva o por medio de las plataformas digitales, donde se harán transmisiones diferidas del evento”. El culto guadalupano sigue siendo una de las tradiciones religiosas más vivas a nivel mundial. De ahí que, durante los festejos a la virgen del Tepeyac, lleguen a su santuario alrededor de 11 millones de peregrinos, aglomeración que hoy trata de evitarse.