Alfonso Durazo dimite a la SSPC para buscar Sonora: 'renuncio al gabinete, no a la 4T”

CIUDAD DE MÉXICO (apro). - Alfonso Durazo Montaño, titular hasta este martes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se va. Esta mañana presentó su último informe como titular de la dependencia para buscar la gubernatura de Sonora en las elecciones del próximo año. En la conferencia de prensa presidencial, Durazo declaró que está por presentar su renuncia para atender “el llamado de la militancia” en ese estado del norte, agradeciendo una tanda de elogios que a su favor pronunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. “He decidido atender el llamado de la militancia de Sonora para buscar la gubernatura del estado y, consecuentemente, presentar mi renuncia a esta oportunidad histórica que me dio el presidente”, dijo. Alfonso Durazo ahondó en su agradecimiento al mandatario por darle oportunidad de participar en un cambio real, a diferencia de otras alternancias, para luego afirmar que renunciaba al cargo, pero no al “proyecto de transformación” ni “al liderazgo político” de López Obrador, el cual, ahora, debe aterrizarse en otro orden de gobierno. Durante la conferencia de prensa, se dio a conocer el informe sobre resultados en materia de seguridad, donde Durazo Montaño advirtió que sería el último de esos reportes que ofrecería al frente de la SSPC.Sobre su desempeño, el aún coordinador del gabinete de seguridad, giró en torno a las condiciones en que recibió el país. “Recibimos un país oliendo a pólvora, con cientos de miles de muertos y desaparecidos, en el peor escenario posible. No podíamos fingir que sería fácil de enfrentar o resolver el problema y tenemos que aceptar que no podemos fingir que el problema es sencillo”, expuso. El resultado de su gestión, hasta este informe, tuvo una ligera disminución en el registro de homicidios, flagelo en el que no alcanzó a ofrecer un resultado significativo después de casi dos años de permanecer al frente de la SSPC. Sin embargo, Durazo afirmó que la estrategia está dando resultados, pero pidió paciencia, porque, dijo, estos no serán visibles de un día para otro. Fue así como destacó la segunda baja consecutiva en el indicador de homicidios mensual, estableciendo una disminución sostenida en 22 entidades federativas, aunque el incremento de casos en 10 estados.“Son cifras contundentes, significa que la estrategia está dando resultados de manera progresiva. La inseguridad no se va a resolver de un día para otro, se equivoca quien crea que sea en esos términos. Hemos logrado una baja sostenida, va a regresar la paz y tranquilidad al país”, aseveró. Como ha dicho en otras ocasiones, Durazo presumió sus resultados en diferentes indicadores delictivos, excepto en lo relacionado a homicidios, que, sin embargo, ha venido defendiendo en el sentido de lograr un punto de inflexión, es decir que ha logrado detener la tendencia de crecimiento en el registro letal de la violencia. En su oportunidad, el presidente López Obrador dijo que aún lo está convenciendo de no renunciar, elogiando ampliamente su desempeño al frente de la dependencia. Sin embargo, la confirmación del funcionario respecto a su retiro del gabinete fue contundente y no dejó lugar a dudas. De manera sucinta, Durazo enumeró, más allá de las estadísticas, como parte de sus logros, el avance en la creación de la Guardia Nacional, la extinción del Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen) para construir el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que, dijo, ya no tiene actividades de espionaje político, en el que abundó: “ese solo hecho es contribución fundamental al restablecimiento del estado de derecho y avance de democracia”. Admitió que la SSP enfrenta las dificultades de su reciente creación, pero juega un rol medular como coordinadora del gabinete de seguridad y, finalmente, destacó reformas en materia penal impulsadas desde esa dependencia. “Hemos ido mejorando progresivamente los saldos en materia de seguridad”, aseveró. Durazo rechazó hacer recomendación alguna a quien llegue a su relevo en la dependencia, consideró que hay, entre otros pendientes, la necesidad de consolidarla, así como de fortalecer el nuevo modelo nacional de policía para ayudar a las corporaciones estatales y municipales. “Estoy seguro de que la historia, que es insobornable, terminará siendo generosa con nosotros por nuestro desempeño en el ámbito de la seguridad”, remató.