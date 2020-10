En su despedida, Durazo admite alza en feminicidios y delincuencia organizada

Te recomendamos:

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La exposición fue amplia: en su último informe, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana ( SSPC ), Alfonso Durazo Montaño dio cuenta de sus resultados, enfatizó los delitos que están a la baja y, declarando, “lo menciono rápido”, terminó declarando dos resultados adversos. El feminicidio, indicador delictivo que ha sido altamente conflicto para el gobierno por el movimiento feminista, subió 0.4% entre enero y septiembre de este año, en comparación con el mismo periodo de 2019. La delincuencia organizada, tuvo un incremento de 29.4%. "Obviamente aquí tenemos un problema, hay 29.4 al alza, (en delincuencia organizada) pero esto no significa, no descalifica el resto de los resultados que se han logrado en otros rubros de la incidencia criminal que más afectan directamente a la población" matizó Alfonso Durazo. De hecho, el reporte de homicidios no es siquiera un estancamiento: creció 1% en el mismo periodo, en comparación con el año pasado. Esto es que siguió creciendo el número de asesinatos, pero menos que antes.Este último indicador, que desde hace meses Durazo expone como un “punto de inflexión”, o una “línea de contención”, incluyó hoy otras afirmaciones: “La inseguridad no la vamos a resolver de un día para otro”, dijo para luego afirmar que la estrategia sí esta dando resultados. Aunque en el informe general, los homicidios decrecieron en dos entidades federativas, otras 10 mantuvieron su tendencia al alza. Desde diciembre, en el informe mensual de seguridad, Alfonso Durazo ha sostenido que en la mayoría de los indicadores delictivos hay una reducción significativa excepto en homicidios. Hoy, dio a conocer que este será su último informe como secretario de Seguridad, toda vez que “atenderá el llamado de la militancia” de Sonora, para contender por la gubernatura de esa entidad, una de las que ha registrado un incremento en la violencia.