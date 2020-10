Esposa de exdirector de Conacyt se benefició con fideicomiso de 392 mdp: Álvarez Buylla

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La esposa de Enrique Cabrero, quien fue director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ( Conacyt ), fue beneficiaria de la operación de 392 millones de pesos a través de un fideicomiso de esa institución, cuando este se desempeñaba en el cargo. Como parte de un primer informe sobre corrupción en fideicomisos, María Elena Álvarez-Buylla, reveló lo que quizás sea el caso más novedoso de la exposición realizada hoy en la conferencia de prensa presidencial.La implicada es Ana Díaz Aldrete, quien según Álvarez-Buylla es esposa o exesposa de Enrique Cabrero, su antecesor en el cargo. El caso implica al Consorcio Centromet, en Querétaro, al que se asignaron 392 millones 581 mil pesos del Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Fordecyt). [caption id="attachment_654196" align="aligncenter" width="660"]El fideicomiso que benefició a Centromet[/caption] Al frente de Centromet, estaba como gerente Díaz Aldrete y en la revisión se identificó que se realizaron onerosos viajes al extranjero, recursos administrados mal, se contrató a 17 catedráticos jóvenes y los fondos destinados a un edificio no se ejercieron, de manera que los catedráticos, contratados, no tenían lugar de trabajo. El proyecto abrió en 2017 y cerró en 2018, es decir, se destinaron los recursos sin tener efecto duradero. Álvarez-Buylla anticipó que ese tipo de consorcios ya no se van a financiar.