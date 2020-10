Facultad de Química responde a pliego petitorio de colectiva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Facultad de Química de la UNAM respondió al pliego petitorio que la Colectiva Toffana y miembros de la comunidad redactaron como condición para terminar el paro en el que se encuentra ese plantel por la falta de acción a losde violencia de género. En el documento, firmado por el director Carlos Amador Bedolla, la Facultad se comprometió a aplicar y vigilar las medidas urgentes de protección en todos los casos de violencia de género y emitir la suspensión temporal de todas las personas señaladas en una queja formal en casos de mayor gravedad. En el pliego la comunidad había pedido a la Facultad, además de la suspensión temporal de los sujetos con algún proceso de investigación jurídica en el Tribunal Universitario por casos de acoso, violación y agresiones; el inicio de un procedimiento de destitución en la UNAM y su interferencia para presionar al Tribunal Universitario a actuar en la resolución de los casos. Respecto a la atención psicológica para víctimas, la Facultad se comprometió a reorganizar su oferta de primer contacto y anunció un servicio temporal para atender las necesidades inmediatas. También comentó que el 1 de octubre contrató a una especialista en violencia de género y contención, con enfoque de derechos humanos y experiencia en atención a mujeres en situación de violencia, que brindará apoyo inicial en casos de violencia. Otra de las peticiones en este rubro fue implementar el programa Espora Psicológica en la facultad para que los alumnos tengan derecho a sesiones de asesoramiento psicológico con terapeutas sin costo y dentro del plantel, a lo que los directivos contestaron que se han iniciado pláticas con los coordinadores del programa. Ante la petición de cursos de género para todos los trabajadores y alumnos de la Facultad, las autoridades se comprometieron a presentar un plan de capacitación y sensibilización sobre tipos y modalidades de violencia de género para todos los trabajadores, así como la incorporación de una unidad sobre género y ciencia en la materia obligatoria “Ciencia y Sociedad” del tronco común. Asimismo, comentaron que solicitarán a la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM la emisión de una convocatoria para capacitar a nuevas personas orientadoras de la comunidad estudiantil y académica para coadyuvar a la prevención y erradicación de la violencia de género, para que los colectivos puedan participar en el apoyo de las víctimas, como solicitaron. Por otra parte detallaron que se habilitará un mecanismo de difusión de la información de las quejas presentadas por violencia de género, sus avances y resultados, que se actualizará de manera periódica, para responder a la demanda de la comunidad de información oportuna sobre el estado de los casos y denuncias de violencia de género. Sobre la petición de que se respeten y hagan efectivas de manera inmediata y oportuna las resoluciones del proceso legal de las denuncias, la Facultad afirmó que siempre ha respetado y cumplido las resoluciones efectuadas por las instancias correspondientes y se comprometió a seguirlo haciéndolo. https://www.proceso.com.mx/653076/estudiantes-hacen-paro-virtual-en-la-facultad-de-quimica-de-la-unam-contra-la-violencia-de-genero De la misma forma mencionó que en los casos de violencia de género, se aplicarán medidas urgentes de protección y se les dará seguimiento, por lo menos seis meses después del acuerdo entre las partes o la resolución del asunto, para vigilar la eficiencia de las medidas adoptadas, evitar problemas de reincidencia, minimizar el impacto de los hechos ocurridos, restaurar el ambiente sano y seguro, y prevenir otros actos de violencia o la revictimización. La Facultad comentó que adicionará preguntas clave, con perspectiva de género y derechos universitarios a las evaluaciones que responde el estudiantado sobre la función de los docentes y que consultará con la Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM la mejor manera de implementar una encuesta para evaluar la mejora de las cuestiones de género y psicología. La comunidad había pedido previamente en el pliego petitorio que esta encuesta se realice semestre a semestre para que los alumnos puedan observar si hay una mejora o un retroceso en el tema, señalando que esta encuesta también podría ayudar a la dirección a identificar puntos débiles que se deben reforzar. Sobre la postura de la colectiva de continuar el paro de actividades hasta que se devuelvan las instalaciones, la facultad consideró que su respuesta al pliego "permite que se reanuden las actividades habituales y se entreguen las instalaciones a la brevedad”, sin embargo, la colectiva aún no se ha expresado al respecto. Por el momento la colectiva y las autoridades tienen un diálogo agendado para el día de hoy.En cuanto a la no represalia contra las mujeres que organizan el paro, la Facultad manifestó su intención de no ejercer ningún acto de incriminación, intimidación, criminalización para vulnerar o violentar de forma física, académica, moral, psicológica, administrativa o legal a cualquier miembro de la Facultad por el paro y la ocupación de instalaciones de la Facultad de Química. Lade la Facultad de Química al pliego petitorio fue compartida en sus redes sociales y recibió un mayor número de reacciones positivas hasta el cierre de esta edición. Sin embargo, algunos estudiantes señalaron que la respuesta no es suficiente y que es necesario un cambio real en la atención de las problemáticas de género en el plantel. Por su parte, la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM condenó enérgicamente todas las formas de violencia generadas dentro y fuera la universidad, y señaló que los comentarios expresados en días pasados por profesores de esta facultad son “profundamente misóginos” y violentan la dignidad de las mujeres universitarias, así como su derecho a una vida libre de violencia. “La Universidad está actuando contra estos casos y así lo seguirá haciendo para cualquier caso de violencia de género. En la UNAM no se tolera la violencia”, concluyó.La publicación que contenía el comunicado recibió un mayor número de reacciones de burla en la página de Facebook de la Facultad de Química hasta el cierre de la edición, sobre todo ante la frecuente utilización de una frase por las autoridades universitarias. La usuaria Claudia Vargas M comentó: “Dejen de condenar enérgicamente y actúen para que esto deje de suceder. Su frasecita esta ya no tiene valor”. https://www.proceso.com.mx/654033/facultad-de-quimica-suspende-a-dos-profesores-por-comentarios-sexistas-durante-clases-en-linea