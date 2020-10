Gutiérrez Müller: Twitter carece de neutralidad y ya no tengo interés en publicar

Esta cuenta llega a los 600,000 usuarios. Desde que la abrí, tengo claro que @TwitterMexico carece de neutralidad y no se aboca a detener o a disminuir ofensas, amenazas, calumnias, racismo, misoginia. Quede manifiesto mi nulo interés en publicar alguna cosa por aquí. — Beatriz Gutiérrez Müller (@BeatrizGMuller) October 21, 2020

Ha fallecido César Núñez Ramos. Un trozo de su vida muy grande se queda: su esposa Rocío, amiga nuestra. Agradezco a César tanto, ¡toda una vida dedicada a la transformación de México! Descanse en paz. Abrazo a su familia y seres queridos. — Beatriz Gutiérrez Müller (@BeatrizGMuller) October 12, 2020

Los invito a ser felices a cada instante, en cada momento: la vida es solo una. Cuando somos felices nos alegramos de la dicha ajena; nuestras diferencias disminuyen y nuestras coincidencias crecen. Cuando no, desborda la amargura, la insensatez y la violencia. — Beatriz Gutiérrez Müller (@BeatrizGMuller) October 10, 2020

Ay @TwitterMexico @TwitterSeguro @TwitterLatAm tú y tu permisividad con mensajes que denigran a los menores de edad. ¿Todo eso por dinero? Qué mal. Necesitamos redes sociales con ética y transparencia. ¿Cuándo nos informas cuánto te pagan por esa sucia tarea? — Beatriz Gutiérrez Müller (@BeatrizGMuller) August 16, 2020

Hola @TwitterLatAm, buenos días. Tus políticas de no agresión entre usuarios fallan. Los #bots que te mantienen cotizando en la bolsa siguen desatados. Vamos, yo sé que sí puedes evitar la violencia, y sobre todo, la violencia de género. — Beatriz Gutiérrez Müller (@BeatrizGMuller) April 6, 2020

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al llegar a los 600 mil seguidores, Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, arremetió contra Twitter, a la que cuestionó no detener o disminuir insultos o agresiones y dejó de manifiesto su nulo interés en publicar más en esa red social.Gutiérrez Müller ha estado activa en la red. El 12 de octubre, lamentó el fallecimiento de César Núñez Ramos, maestro egresado de la normal de Ayotzinapa, con quien López Obrador fundó Morena en Guerrero.Un día antes escribió un mensaje de buenos días, pidiendo dejar atrás el odio y el rencor y recordando que las palabras dibujan de cuerpo entero a las personas. El 10 de octubre publicó uno similar e invitó a ser felices cada día.El 4 de octubre, Gutiérrez Müller criticó al escritor e historiador Francisco Martín Moreno, quien el 2 de octubre sostuvo, en una entrevista radiofónica: “si estuviéramos en la Inquisición, yo quemaría vivos a los morenistas en el zócalo capitalino”. Esta no es la primera vez que Gutiérrez Müller arremete contra Twitter. El 16 de agosto de este año, se volcó hacia esa plataforma, luego que el analista financiero Jorge Suárez-Vélez difundió un video donde se ve a ella y a su hijo de 13 años de edad, en un hotel en Acapulco, Guerrero, cuando su papá, López Obrador, realizaba una visita oficial.El 6 de abril, también de este año, reclamó a Twitter por fallar en sus políticas de no agresión en la red social, luego de que fuera criticado el discurso que dio López Obrador sobre el plan de rescate económico de México ante la pandemia de covid-19.