La expriista Ivonne Ortega se integra a Movimiento Ciudadano 'por congruencia”

MÉRIDA, Yuc., (apro).- El partido Movimiento Ciudadano oficializó esta mañana la incorporación a sus filas, y como su coordinadora nacional para el Empoderamiento Ciudadano, de la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco. La también exalcaldesa de Dzemul, exdiputada federal, exsenadora y exsecretaria general del CEN del PRI, quien en 2012 concluyó su mandato como gobernadora en medio de severos señalamientos de corrupción, llega ahora “en libertad” y “evolucionada”, según dijo, a su nuevo partido. Su afiliación a Movimiento Ciudadano se dio por acuerdos con la cúpula nacional de ese partido y la noticia, que se filtró en Yucatán desde el lunes 19 de octubre, no cayó en gracia a la militancia yucateca, liderada por las expanistas Silvia López Escoffié, Milagros Romero Bastarrachea y Ana Rosa Payán Cervera. Tras su renuncia al PAN, Payán Cervera, quien fue una figura emblemática del panismo tradicional, en 2007, como candidata ciudadana por la alianza partidista PT-Convergencia, este último precursor de MC, contendió por la gubernatura contra Ortega Pacheco. “En congruencia” a sus “ideales democráticos”, Ortega Pacheco renunció al PRI en agosto de 2019 tras la “vergonzosa” elección interna en la que Alejandro Moreno Cárdenas se impuso en la dirigencia nacional de ese partido, al que la exmandataria yucateca auguró la extinción. Hoy, en su reaparición pública para anunciar su incorporación a MC, la sobrina del extinto exgobernador yucateco Víctor Cervera Pacheco, dijo: “Me veo, me siento en ésta que adopto como mi casa. Nueva casa, mismas causas y más ganas de luchar”. Desde la sede nacional de MC, en una conferencia de prensa en línea, presidida por senador Clemente Castañeda Hoeflich, dirigente nacional de ese partido, Ivonne Ortega aseguró: “Evolucioné, me siento en libertad. Estoy en un partido que te da libertad de ser, actuar y construir”. Asegura Meade desconocer señalamientos de corrupción contra Ivonne Ortega Y prometió trabajar “todas las horas del día para sumarse al esfuerzo de todos ustedes, de los que están en Movimiento Ciudadano, pero también invitar a los que no están para trabajar de la mano de nuestro país”. La cuestionada política yucateca tendrá como encomienda integrar la estructura territorial de MC en el país con miras a las elecciones intermedias del próximo año. Posteriormente, puso a circular un video que pregrabó en el emblemático Paseo de Montejo de esta ciudad, en el que justificó su incorporación a MC alegando la congruencia de sus principios, ideales y valores. “Desde hace poco más de un año inicié un proceso de reflexión personal que me llevó a evolucionar para seguir siendo congruente con mis principios. A evolucionar para seguir trabajando por México como ciudadana”, dijo en su video, en el que añadió: “Hoy soy y me siento libre, y desde la libertad que me da esta evolución quiero decirles que acepté la invitación a sumarme a Movimiento Ciudadano. Me sumo porque comparto sus ideales. El proyecto de este movimiento es que a México y a los ciudadanos nos vaya bien”. Insistió en su convicción de que “desde el proyecto ciudadano vamos a renovar la forma en la que se hace política. Los extremos ideológicos le han hecho mucho daño al país, es por eso que debemos trabajar por una reconciliación nacional ciudadana”. Al respecto, Silvia Escoffié, coordinadora estatal de MC, sin ocultar su incomodidad ante la contrariedad, sostuvo que ese es el único partido en la entidad “hasta ahora sin ninguna tacha” y que el camino que habrá de seguir la actual estructura dependerá de lo que consense con la dirigencia nacional y lo que la militancia disponga. Reveló que ayer se reunió con el senador Castañeda y con Ortega Pacheco. “Yo sigo siendo la coordinadora en Yucatán y como coordinadora de Yucatán, y sin ninguna pretensión a futuro, quiero decirles que escuché atentamente todos sus planteamientos y pensé en toda la gente que acudió el domingo a todos nuestros eventos…”, comentó. “Soy una mujer fuerte, no soy una chiquita que hace berrinches, sino que soy una mujer que toma decisiones bien analizadas y pensadas, sobre todo con mucha responsabilidad, y con esa responsabilidad voy a hablar con toda la estructura de Moci en Yucatán, plantearles que son ellos a los que yo me debo porque no soy un militante más, yo soy la coordinadora estatal”, añadió. Priistas contra el PRI Anunció que después de que les plantee la situación “a todos, las estructuras, los posibles candidatos, los que tienen aspiraciones, a todos los que creen en Moci” definirán la ruta a seguir. “Mi decisión personal puede afectar a muchos y yo tengo que hablar con todos plantear la incorporación de Ivonne, hacer un análisis en conjunto”. -¿No ha decidido si se queda o se va? -Así es. “Todos saben que el país ha cambiado. ¿Toda la gente qué nos pide? Cuando dije Moci va solo en Yucatán nos dijeron en redes hay que hacer sumas importantes….”.