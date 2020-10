La Ssa llama a evitar o posponer viajes internacionales no esenciales

Viajes a EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Salud (SSa) emitió un aviso preventivo para evitar o de preferencia posponer los viajes internacionales no esenciales debido a que el país está en el nivel 3 (alto) de la pandemia de covid-19 causada por SARS-CoV2. “Evite los viajes internacionales no esenciales. De preferencia posponga su viaje”, indicó, tras considerar que “la posibilidad de enfermar por este evento es elevada, y no existen medidas médicas de prevención específicas contra esta enfermedad”, señaló en un documento publicado el 20 de octubre. Entre las justificaciones a esta decisión está la transmisión continua y generalizada del virus de persona a persona, por contacto directo, gotitas o aerosoles de saliva de personas enfermas o contacto con superficies y objetos contaminados por ellos. Que actualmente no existe una vacuna ni tratamiento específico y porque los ciudadanos mexicanos podrían tener restricciones para entrar a otros países o regresar a México. “La OMS no aconseja la cuarentena obligatoria, pero algunos países pueden efectuarla como una de sus medidas de contención”, señaló y pidió consultar las medidas en las embajadas, en sus páginas web o en la línea aérea por la cual se viaja. Recordó que algunos países establecieron el aislamiento y la cuarentena obligatoria de viajeros, certificados o pruebas de laboratorio a la llegada al país de destino, “En caso de tener que viajar, regístrese en el Sistema de Registro para Mexicanos en el Exterior para que los consulares diplomáticos de México lo puedan localizar en caso necesario y consulte la Guía del Viajero”, añadió. Pidió a los viajeros potenciales que consideren como precauciones adicionales tener su esquema de vacunación al día, de acuerdo con su grupo de edad, reserva de los medicamentos que tome habitualmente para sus padecimientos crónicos y consultar a su médico. Además, aplicarse la vacuna contra la influenza estacional 21 días antes de viajar, por la temporada de influenza 2020-2021 y durante el viaje, lavar las manos frecuentemente, sobre todo después de estar en contacto con animales vivos o muertos, personas enfermas o infectadas y evitar tocarse la cara. “Sólo coma alimentos bien cocinados y beba agua que haya sido desinfectada o esté embotellada”, indicó y solicitó evitar lugares concurridos o eventos donde asista un gran número de personas, mercados de animales y productos que provengan de animales como la carne cruda. “Si no puede evitar algunas de estas situaciones, utilice cubrebocas abarcando su nariz y boca. Si enferma durante su estancia, solicite atención médica y evite automedicarse, manténgase informado de la situación de su destino”, señaló. Después del viaje, recomendó que si fue internacional, en los últimos 14 días a su regreso vigilar si se presentan síntomas de enfermedad respiratoria aguda. De ser así, solicitar atención médica de manera inmediata. “Antes de acudir a salas de urgencias u hospitales informe al personal de salud sobre su viaje”, indicó . Señaló que de acuerdo con el informe del 20 de octubre de la OMS, en el mundo se han confirmado 40 millones 118 mil 133 casos, incluyendo el millón 114 mil 749 defunciones en 216 áreas, territorios y países, en los cinco continentes. Esto quiere decir que “la pandemia continúa activa con diferente intensidad en las diversas regiones del mundo”, por lo que recomendó practicar, en todo momento, las medidas preventivas para evitar el contagio: lavado de manos frecuente o uso de alcohol-gel, uso correcto de cubrebocas, estornudar o toser en la parte interna del codo y mantener la sana distancia. https://www.proceso.com.mx/654299/en-un-dia-6-mil-845-contagios-y-522-decesos-por-coronavirusEl 8 de septiembre, el gobierno de Estados Unidos modificó la alerta de viaje de destino a México del nivel 4 al 3, es decir, recomendó reconsiderar desplazarse a territorio mexicano por la pandemia de covid-19. Esta medida no incluyó los estados que tienen nivel 4 de seguridad por la inseguridad, como Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, según información de la Embajada de Estados Unidos en México.