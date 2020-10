López-Gatell pide no extraer 'conclusiones erróneas” sobre la muerte de un voluntario de AstraZeneca

Migrantes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Derivado de lade un voluntario que participaba en el ensayo de la vacuna elaborada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca contra covid-19 en Brasil, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, pidió "no saltar a una conclusión errónea de que la vacuna es insegura". Durante la conferencia de prensa vespertina sobre las cifras de covid-19, aceptó que "ha causado desconcierto", pero aceptó que en éste, como en cualquier ensayo de vacunas, podría haber reacciones adversas en personas que participen como voluntarios. Este miércoles, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), vinculada al Ministerio de Salud de Brasil, señaló que fue "formalmente informada" del deceso, ocurrido el lunes 19, pero los ensayos clínicos continuarán en el país. Esta es la segunda vez que en Brasil se presentan reacciones adversas en este ensayo. En septiembre pasado, otro voluntario presentó una reacción adversa grave, pues fue diagnosticado con mielitis transversa, un trastorno neurológico inflamatorio que afecta a la médula espinal y puede ser causado por infecciones virales. "Ha causado desconcierto, como lo causó previamente cuando huboadversas en personas que participan como voluntarios en los estudios de investigación clínica de las vacunas covid-19. Que quede claro, no es reacción adversa a la vacuna", puntualizó López-Gatell. Se ha comentado que probablemente es una persona que recibió el placebo, pero esto no se ha logrado confirmar, añadió. "El punto clave es, que esto ocurra no es inusual, es esperable. Lo que es importante es no confundirlo con una señal de evidencia científica de que la vacuna puede ser adversa", dijo López-Gatell. Explicó que en este ensayo clínico en particular se utiliza como placebo la vacuna contra la meningitis, no una solución salina como en otras pruebas. Esta decisión fue tomada así porque se conoce que las vacunas pueden tener algunas reacciones secundarias leves y por eso quisieron hacerlo, para compararlo. "La clave es identificar si la frecuencia, la probabilidad, el riesgo de presentar estos eventos es diferente o no en las personas que participan en los estudios comparado con cualquier otra persona que no participe en los estudios. Si la frecuencia o la probabilidad es semejante, no hay razón directa para pensar que participar en el estudio, incluyendo recibir los dos estudios, la vacuna o el placebo, implica un riesgo de presentar reacciones adversas, incluida la pérdida de la vida por cualquier causa", afirmó. Esto puede ocurrir y va a estar ocurriendo en los ensayos clínicos de la vacuna covid-19 o de otras vacunas, pero estos casos aislados no significan que la vacuna de prueba es insegura, reiteró el subsecretario . Respecto a la situación de las personas migrantes, López-Gatell pidió dejar clara la postura del gobierno mexicano de no estigmatizarlas por ningún motivo, incluyendo la salud porque es muy común, es un fenómeno ancestral que a los migrantes se les culpe por lo que ocurre en un país. "En una epidemia es ancestral estigmatizar a los migrantes como quienes llevan enfermedades transmisibles a los territorios. Es una manifestación opuesta a la solidaridad de los pueblos y es un error conceptual refutado por la ciencia de la salud pública", indicó. Recordó que en 2005, se cambió el enfoque el reglamento sanitario internacional para quitar esta relación entre la percepción de riesgo y la asignación a las personas migrantes, en el sentido de promover la solidaridad internacional para que todos ayuden a contener los problemas de salubridad pública en los lugares de origen y no en las fronteras internacionales. "Durante la epidemia de covid-19 hemos visto con insatisfacción, frustración que se han tomado prácticas opuestas al reglamento y a esta conceptualización y las motivaciones a esta visión han derivado de postura políticas de intolerancia y xenofobia", se quejó. En cuando a la movilidad de las personas en el país, hizo un llamado a las personas como a los gobiernos estatales o municipales de que el proceso de desconfinamiento se haga de una forma cautelosa y ordenada. "Es claro y lo hemos dicho en innumerables ocasiones que no hay una fórmula única", consideró López-Gatell.