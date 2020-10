Vázquez Mota niega que fundaciones recibieran recursos de EPN

Nota relacionada:

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La senadora Josefina Vázquez Mota aseguró que la iniciativa Juntos Podemos, que preside, no recibió recursos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues éstos fueron directamente a la comunidad migrante y no tienen relación alguna con un fideicomiso, como aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador para ejemplificar la supuesta corrupción en los fideicomisos públicos por la que habría decidido extinguirlos. Luego que en la conferencia matutina el presidente reviviera el caso de la iniciativa de Vázquez Mota, que fue un escándalo en 2017, cuando se lanzó a la campaña por la gubernatura del Estado de México, y señalara a la panista como beneficiaria de recursos vía fideicomisos para supuestamente apoyar a mexicanos en el exterior, el equipo de la legisladora emitió una nota informativa en la que precisó que el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) no es un fondo ni un fideicomiso sino un organismo desconcentrado.“En ese sentido, no forma parte de las instancias que se están extinguiendo”, apuntó. Además, negó haber recibido recursos de gobiernos pasados y aseguró que “esos apoyos”, fueron otorgados “directamente por el IME a las organizaciones de mexicanos en Estados Unidos”. “Ni ella en lo personal, ni ninguna fundación de la que formase parte, recibió esos recursos. Su participación en ese proyecto se limitó a propiciar la coordinación de las organizaciones de mexicanos en Estados Unidos para detonar programas de apoyo a nuestros connacionales”, añadió la nota aclaratoria. El caso fue documentado por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en 2017 y ahora retomado como parte de la investigación a los fideicomisos que realizó Rodolfo González Valderrama, director de Radio Televisión y Cinematografía (RTC) de la Secretaría de Gobernación, por encargo de López Obrador. En efecto, el documento que fue prestado en la mañanera en Palacio Nacional no menciona ningún fideicomiso del que presuntamente habrían salido los recursos. En cambio, detalla que las fundaciones Parents Alliance y AEM-USA recibieron más de mil 500 millones de pesos en unas 15 ministraciones federales del IME. Ambas fundaciones están vinculadas con Juntos Podemos, cuya presidencia honoraria está a cargo de Vázquez Mota. De hecho, el documento dice que el esquema era el siguiente: el IME transfería a los consulados participantes en un Memorándum de Entendimiento las diversas ministraciones y los consulados transfería el dinero a las cuentas de las fundaciones. https://www.proceso.com.mx/653266/fundacion-de-vazquez-mota-ejemplo-de-corrupcion-en-fideicomisos-amlo El gobierno también informó que, en 2017, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó que la forma de comprobación de los gastos de estos programas, por parte del IME, era “deficiente, incompleta y sin soporte probatorio de los gastos, “presumiendo un posible daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal”. “La ASF carece de facultades para auditar o exigir cuentas a fundaciones privadas extranjeras de los recursos públicos federales recibidos en calidad de donación”, añade el documento. Al respecto, Vázquez Mota dijo que los recursos fueron auditados tanto por la ASF, como por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Relaciones Exteriores. “De dichas auditorías se desprendió que las organizaciones de mexicanos en Estados Unidos, cumplieron cabalmente con sus compromisos de presentar los documentos entregables, y no se detectó desviación o malversación alguna”, asegura la ficha informativa de la panista.