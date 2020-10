AMLO y sus funcionarios actúan como "navajeros de barrio": Corral

CHIHUAHUA, Chih. (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador y sus funcionarios actuaron como "navajeros de barrio" cuando culparon a Chihuahua de no cumplir con el pago del Tratado Internacional de Aguas, señaló este jueves el gobernador Javier Corral Jurado.

“Lo quiero decir como es y con todas sus letras: todo lo dicho hoy en la mañana es muy penoso, muy desalentador, porque en una circunstancia tan crítica como la que vive el país, en medio de tanto dolor en el que se necesitan liderazgos responsables que ayuden a curar las heridas, a la armonía y la unidad, hoy el presidente y sus colaboradores se comportaron como navajeros de barrio”, expresó Corral ante medios de comunicación locales.

Todo lo que dijo hoy el gabinete federal y López Obrador respecto del tema, añadió, fueron “navajazos de mentiras, de distorsiones, de calumnias, de desinformación”.

Y responsabilizó al presidente de México de lo que pueda ocurrir en Chihuahua, porque continúan extrayendo agua de las presas, y van a evidenciar que es una "vil venganza", una represalia que puede generar otro brote de inconformidad de los agricultores.

Es muy desalentador y desesperanzador para todo México, abundó, que el presidente manipule de esa manera la información, que se mantenga ese nivel de cerrazón y de obcecación.

"Ya parece un capricho tratar de responsabilizar a Chihuahua de lo que no sucedió, que fue el incumplimiento, porque hicieron exactamente lo que nosotros les dijimos que hicieran, de pagar con las presas internacionales”, aclaró.

El pago del Tratado, con el agua de las presas internacionales, se compensa con otras que tengan más volumen de almacenamiento en la propia cuenca del río Conchos, detalló.

“A ellos (al gobierno federal) les gusta mucho magnificar y anunciar como logro lo que no es, sino que es parte de la dinámica mentirosa: nos quieren vender como logro diplomático que si falta agua para el servicio público urbano la va a prestar Estados Unidos, eso está en el Tratado de 1944, y siempre, al cerrarse un ciclo, hay un acta de entrega de cumplimiento”.

Esa acta ahora la han presentado como fruto de una negociación que "es pura mentira. No, no, nunca existió ninguna negociación, ni es cierto que Trump y que Pompeo se comportaron y que atendieron, no es cierto”.

México cumplió también, porque Chihuahua puso el 42% de la cuota del Tratado, “pero al presidente López Obrador ya se le metió en la cabeza Chihuahua y el gobernador de Chihuahua, y ahora se trata, nada más porque sí, de endosarnos una responsabilidad que por supuesto Chihuahua no tiene y lo más vergonzoso es toda esa manipulación de decir que Chihuahua no cumplió”.

De acuerdo con Javier Corral, el gobierno federal requiere abrir una mesa de negociación y un proceso de diálogo respetuoso, transparente, digno, sin intimidaciones, ni andar citando a los productores, previo a los procesos de investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

En Chihuahua se le había dicho al presidente de la disposición para discutir el tema del consumo humano, de lo que es el derecho al agua para consumo humano. "Lo que no estamos dispuestos a admitir es que sigan sacando, después del 24 de octubre, agua de las presas de Chihuahua”, sostuvo.

Luego soltó: "Ya parece, esto sí, una venganza, una represalia del presidente de la República. Cuidado con esa decisión, digo, cuidado, porque lo único que van a hacer es volver a generar la irritación en el estado de Chihuahua, y ahora sí es responsabilidad única y exclusivamente del presidente en lo que derive de eso”.

Si continúan extrayendo agua, sería un desquite, porque si ya se pagó el Tratado, ahora van a vaciar las presas de Chihuahua, a menos que las quieran dejar en ceros, insistió.

Además, el gobernador chihuahuense desmintió a la directora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez, quien dijo que las presas de Chihuahua tienen más líquido ahora que el año pasado, así como el supuesto acuerdo firmado en diciembre anterior, que en realidad era un cronograma que –dijo-- se les presentó para consensarlo con los productores para el pago.

"Es que el nivel de distorsión con el que se manejan es verdaderamente penoso, pues sí, son navajeros de barrio”.

Corral expresó que no se le puede llamar funcionario al director para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velazco, por la manera en que ha informado, porque de una propuesta de cronograma de extracción que hicieron y la que se comprometió a apoyar, ahora la quieren hacer casi un convenio y un tratado.

“La mentira se cae sola, porque ni modo que yo fuera director de la Conagua para abrir y cerrar las válvulas o para abrir las presas o para ordenar los trasvases. Era una propuesta para consensuar con los productores y en función de condiciones muy específicas, y una de ellas muy importante: la lluvia, la precipitación pluvial”.

Manifestó que, si ese documento se toma y se desglosa punto por punto, prácticamente todo se cumplió, y recordó que los productores estaban dispuestos a la extracción de 100 millones de metros cúbicos, se dio a conocer públicamente, y lo único que no se cumplió fueron los escurrimientos no controlados debajo de El Granero, simplemente porque no llovió.

“En diciembre pasado, en el marco de la propuesta, que no era un acuerdo, se preveía un escenario semiseco para la entidad, y ellos querían la extracción de 100 millones de metros cúbicos de agua, que es muy por encima de lo que ha aportado Chihuahua en los últimos 10 años, y resultó que estamos en una condición de sequía extrema o sequía atípica”, soltó.

“Pero ahora el tema, ya lo sabemos, es que se decidió desde hace mucho tiempo sembrar el odio, faltar a la verdad desde esa tribuna (las mañaneras), se decidió linchar, estigmatizar, descalificar a quien no se cuadra, a quien no está dispuesto a someterse”.

Lo que el presidente de la República quiere no son relaciones institucionales, sino la subordinación, y en Chihuahua jamás lo va a tener, advirtió.

"Yo representó primero al pueblo de Chihuahua y ese es el principal interés que tengo: defender a la gente y al pueblo de Chihuahua porque a mí me eligieron para eso", finalizó el panista.