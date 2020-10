Denuncian negligencia en un hospital del IMSS: dieron por muerto a un bebé prematuro

PUEBLA, Pue. (apro).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó que personal médico del Hospital General de Zona 20, conocido como La Margarita, dio por muerto a un bebé prematuro, al cual mandó al área de refrigeración mortuoria cuando aún estaba con vida.

En un comunicado, el instituto justifica que al recién nacido nació del 21 de octubre con sólo 23 semanas de gestación, y que en ese momento se realizó una valoración y se aplicaron los protocolos, pero el bebé no presentó signos vitales por lo que se certificó su fallecimiento.

En un video que se hizo viral, se puede ver que una persona, que presuntamente es el padre del niño, se percata que está vivo porque había llorado y empieza a moverse y hacer ruidos. Se puede observar que el niño estaba envuelto en una sábana azul y que aún tiene puestas las pulseras de identificación en pierna y brazo.

“Aquí estoy yo, resiste, papito, resiste, papito lindo. Está llorando el niño, sigue llorando, está vivo. Diosito mío, acompaña a mi bebé, acompáñale que está vivo, acompáñalo, diosito mío”, le dice el hombre.

De acuerdo con esta información, el recién nacido estuvo entre cinco y seis horas en el área mortuoria, hasta que sus familiares y personal de la funeraria fueron a recoger el cuerpo y escucharon que estaba llorando.

Luego de esto, fue trasladado al área de cuidados intensivos para neonatales del mismo hospital, pero el IMSS en su comunicado señala que por su “prematurez extrema, lamentablemente su pronóstico de vida es reservado".

Barbosa exigirá sanción

En su habitual rueda de prensa de este jueves, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, calificó este hecho como grave y dijo que exigirá al director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, que se sancione al personal médico responsable de esta negligencia. Advirtió que su gobierno igual emprenderá acciones por su cuenta para pedir que se sancione a los responsables.

“Vamos a través de la Secretaría de Salud a presentar las acusaciones correspondientes porque esto es imposible de ocurrir, no pueden ocurrir este tipo de descuidos, doctores que no estén con la tranquilidad emocional para atender un niño así, que no diferencian si está vivo o muerto, pues que pidan vacaciones”, dijo.