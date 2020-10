Padres de niños con cáncer usarán la app del INE para reunir firmas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto Nacional Electoral (INE) puso a disposición de los padres de niños con cáncer su aplicación móvil para recabar firmas e impulsar una iniciativa ciudadana que dé rango constitucional a la obligación del Estado a dar atención integral a los menores que enfrentan esa enfermedad.

El consejero presidente del Instituto, Lorenzo Córdova, se entrevistó hoy con un grupo de padres y madres, entre ellos Israel Rivas, a quienes informó el procedimiento que deberán realizar con el fin del que el Congreso de la Unión conozca su iniciativa ciudadana para reformar el artículo 4° constitucional.

Los padres, organizados en el Movimiento Nacional por la Salud, solicitaron el encuentro para conocer los requisitos que deberán cumplir, mismos que, les informó Córdova, serán reunir al menos 118 mil 710 firmas, mismas que equivalen al 0.13% de la Lista Nominal con corte al 9 de octubre.

El consejero expuso su empatía con la lucha que enfrentan quienes tienen hijos enfermos, pero expuso que en este tema de impulsar la iniciativa, el INE realiza su labor de promoción de la participación ciudadana, pero no puede ser promotor de una causa o iniciativa en particular.

Hoy recibimos en el @INEMexico a madres y padres del Movimiento Nacional por la Salud, para resolver sus dudas sobre la recolección de apoyos ciudadanos para la iniciativa que buscan promover ante el Congreso. Es función del INE facilitar los mecanismos de participación ciudadana — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) October 22, 2020

“Es importante no generar falsas expectativas de que nosotros somos promotores de la iniciativa; el Instituto no recopila firmas, sólo las valida, el INE hará todo para estimular ejercicios de participación, pero no puede ser parte de ninguno de ellos, ya que estos deben ser auténticamente ciudadanos”.

A diferencia de la consulta popular, que una vez que cumple con los requisitos de firmas debe analizarse su procedencia, en el caso de la iniciativa popular cuando se reúnan las firmas el Congreso de la Unión es el que debe procesarla.

Con la aplicación móvil, explicó Córdova, el INE tendrá ahorros, entre otros, evitar papeles, además de que se protegerán los datos personales de quienes otorguen su firma.