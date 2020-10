El INE intentó influir en rechazo a la consulta con el argumento del costo: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La estimación realizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), sobre un costo de 8 mil millones de pesos en la consulta popular que decida enjuiciar o no a los expresidentes, fue referida por el presidente Andrés Manuel López Obrador como un intento de influir en contra de su realización.

“Creo que se hizo un presupuesto –diría, antes de tiempo. Incluso la Corte no había validado la consulta, no la había declarado constitucional, y ya se había dado a conocer ese presupuesto --excesivo desde mi punto de vista-- un poco para tratar de influir y decir: no hay que hacer la consulta, con el mensaje de que es cara la democracia”, expresó el mandatario.

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador abordó el tema, sin fijar una cantidad, a pregunta expresa sobre un presupuesto de 2 mil millones contemplado en la Cámara de Diputados, para celebrar la consulta popular el próximo año.

El titular del Poder Ejecutivo consideró que es posible reducir el presupuesto estimado por el INE, aunque dijo, aun falta hablar con los “directivos” de ese órgano, para exponer cómo los ciudadanos pueden participar de manera voluntaria en la organización y reducir sustancialmente el estimado de 8 mil millones de pesos.

“No es cara la democracia, la que es cara es la dictadura”, expresó luego de reprochar el estimado que hizo el INE sobre la consulta popular.

Para el presidente de México, lo más importante es que se consulte “al pueblo”, que se construya una democracia participativa y que en la organización puedan participar los distintos órdenes de gobierno para sacar adelante el ejercicio.