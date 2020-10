LaMarchaDelMillón, este sábado 24... pese al covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este sábado 24 se realizará “La Marcha del Millón”, convocada desde el pasado miércoles 7, en respuesta a los 100 mil opositores que el Frente Nacional Anti-AMLO (Frena) dijo que habría conseguido para exigir la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La manifestación, pese al covid-19, se realizará del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México, donde Frena tiene instalado un plantón desde el 23 de septiembre.

En redes, la convocatoria pro-AMLO hizo eco con el hashtag #LaMarchaDelMillón, donde la gente compartió su asistencia, aunque hubo quien dijo no lo haría por la emergencia sanitaria.

Simpatizantes de AMLO vs Frena

El pasado 29 de septiembre, el presidente aseguró que, a la primera manifestación de personas en su contra, y si en las encuestas la gente no le diera su apoyo, renunciaría y se retiraría a su rancho en Palenque, Chiapas, sin esperar la revocación de mandato.

Frena le tomó la palabra y convocó a una manifestación el pasado sábado 3, en la que supuestamente congregó a 170 mil personas, pero cifras oficiales aseguraron que sólo asistieron 5 mil.

Posteriormente, el miércoles 7, simpatizantes de López Obrador acudieron a Palacio Nacional para convocar a la marcha, este sábado 24, y recordarle a Frena que más de 30 millones de mexicanos votaron por el actual presidente.

“Ellos creen y dicen que el presidente está solo, pero no. No, señores, aquí está el pueblo”, señaló entonces una voz detrás de un megáfono, quien también aseguró que no pretenden demostrarle nada a Frena porque, ironizó: “¿a quién demostramos si no hay nadie?”, en alusión a las casas de campaña semivacías en la explanada del zócalo.