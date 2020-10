No quiso pagar un corte de pelo y se convirtió en #Lady40pesos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “¡No estás tratando con bebés, güey!”, señaló una señora a la estilista, después de que se negó a pagarle 40 pesos porque el servicio no le gustó. En las redes sociales le apodaron #Lady40Pesos.

En un video de 01:22 minutos, difundido en YouTube, la mujer apodada #Lady40pesos se molestó porque no le gustó el corte de pelo que le hicieron a la mujer que la acompañaba, en una estética de Morelia, Michoacán.

Tras insultar y humillar a la estilista, ella le respondió: “No me los pague. Yo no me voy a morir por 40 pesos”, indicó y cuando la acompañante quiso sacar dinero para liquidar la deuda, la señora agresiva la confrontó: “No le vas a pagar, no le vas a pagar”.

Ambas siguieron insultándose mutuamente. “Mira, mira bebé, yo tengo para pagarte los cuarenta pesos”, señaló mientras metía la mano en su bolsa cangurera. “No me los pague, ni quiero que me los pague…”, le dijo la estilista y la señora respondió a golpes.

Las Ladies

De finales de agosto a la fecha, en redes sociales se han viralizado otras cuatro #Ladys.

El 24 de septiembre surgió #LadyFrenadora, quien agredió a un hombre en el campamento del Frente Nacional Anti AMLO (Frena) y le tronó los dedos para decir: “Tan fácil, voy esto a frenarlo, así de fácil mira, así de fácil, ¿sale?”.

El 28 de agosto, con el cubrebocas mal puesto y un florido vocabulario, una mujer se molestó con el personal de un Walmart de la alcaldía Azcapotzalco porque no la dejaron pasar en compañía de su hija menor de 12 años. Por eso, insultó al personal, al que calificó como “naco” y minimizó su autoridad porque, les dijo, ganan tres o trescientos pesos mensuales.

El 14 de septiembre, surgió #LadyAgresiva, una mujer que golpeó a otra a las puertas de una panadería de la alcaldía Benito Juárez porque, supuestamente, la agredida le reclamó haberse ‘metido’ en la fila del pan.

El 7 de septiembre, apareció #LadyMiMuchacha, una mujer que balconeó a la empleada doméstica que labora en su casa cuando publicó en sus redes sociales una denuncia contra los servicios de salud, en Monterrey, pero mostró su lado clasista, al referirse a la trabajadora como “mi muchacha” o “mi esclava”, provocando la indignación en las redes sociales.