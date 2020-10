Por protestas, AMLO acorta su discurso en Nuevo Laredo, Tamaulipas

NUEVO LAREDO, Tamps. (proceso.com.mx).- Cientos de personas a favor y en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador se congregaron durante la entrega de obras de mejoramiento urbano en Nuevo Laredo, Tamaulipas, lo que provocó una serie de gritos en el lugar.

Lo anterior, ocasionó que el mandatario diera un discurso de menos de cuatro minutos de duración porque, según sus palabras, había “mucha pasión”.

"Se movilizaron mucho aquí en Nuevo Laredo y tenemos que cuidar lo de la pandemia, que no haya contagios. De modo que entre menos tardemos juntos (sic) es por ahora mejor evitar contagios y mantener la sana distancia”, declaró.

Así en Nuevo Laredo, Tamaulipas donde se desbordó el cerco de seguridad y manifestantes alcanzaron al presidente @lopezobrador_ previo al evento de mejoramiento urbano.



Vía @dalies10pic.twitter.com/ia2c24jwYY — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) October 25, 2020

Desde la mañana del domingo, diversos manifestantes, entre ellos familias víctimas de la violencia, se reunieron en las inmediaciones del Centro Deportivo, ubicado al poniente de Nuevo Laredo, donde se celebró el acto del presidente.

Los manifestantes portaron mantas y pancartas protestando contra el Ejército Mexicano, la Marina y el Grupo de Operaciones Especiales (Gopes) de la Policía estatal.

Las protestas también se centraron en repudio al gobernador de Tamaulipas,

Francisco García Cabeza de Vaca, a quien calificaron como criminal y a quien abuchearon durante su discurso.

Durante su breve participación, el presidente López Obrador mencionó que pese a las diferencias públicas que mantiene con el gobierno estatal, su administración siempre va a apoyar al pueblo tamaulipeco, y muestra de ello era la entrega de obras que estaban destinadas para personas marginadas.

Al discurso de López Obrador le precedieron el de Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorio y Urbano (Sedatu), y del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Cabeza de Vaca pide un reparto equitativo de recursos

Francisco García Cabeza de Vaca fue el primer orador en el evento del presidente López Obrador en Nuevo Laredo y, en su discurso, enfatizó que su administración no está pidiendo que lleguen los recursos federales al gobierno estatal, sino con obras públicas para beneficiar al estado de Tamaulipas.

Cabeza de Vaca enfatizó que Tamaulipas es el segundo estado que más impuestos aporta a la Federación después de la Ciudad de México, con 275 mil millones de pesos.

“Así que sólo estamos pidiendo equidad en la repartición de recursos y lo que por ley y derecho nos corresponde”, dijo Cabeza de Vaca.

El mandatario de Tamaulipas le recordó al presidente que la Ciudad de México llegó al extremo de interponer una controversia constitucional para que se entreguen fondos federales, y que en esa época Lopez Obrador estaba al frente del gobierno.

El gobernador destacó que otro tema que ha generado serios problemas en la frontera de Tamaulipas y otros estados es el acuerdo para entregar el agua de las presas de la región a Estados Unidos.

Cabeza de Vaca mencionó que desde el año pasado el distrito de riego más grande del país, el distrito 025, sólo recibió el 46% del agua que le correspondía y por consecuencia los agricultores perdieron 2 mil millones de pesos “que ahora están en cartera vencida”.

Mencionó que debido al agua que les quitaron a las presas de Tamaulipas y del noroeste del país para pagar la deuda a Estados Unidos ahora de nuevo está en riesgo el distrito 025.

“Es las áreas más productivas del país, donde se siembra soya, sorgo y otros cultivos. Esto también va a afectar a los productores de huevo, de carne y a otro tipo de empresas y como consecuencia se va a afectar hasta la canasta básica”, añadió.

“Que no se confundan. Hemos sido prudentes. El problema es que existen funcionarios que confunden la prudencia con la debilidad. No entienden que estamos buscando una salida legal. Pero que no quede la menor duda a nadie,

vamos a luchar por nuestra tierra y nuestra gente”, concluyó Cabeza de Vaca.