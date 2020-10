Robles denuncia que la FGR quiere que acuse a "excolegas" para recuperar su libertad

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Rosario Robles Berlanga, titular de la Sedesol y Sedatu en el gobierno de Enrique Peña Nieto, denuncia que FGR pretende que ella señale a “excolegas” de mayor jerarquía en el gabinete del sexenio pasado par recuperar su libertad bajo la figura de testigo protegido.

A través de una carta escrita a mano y publicada esta mañana en su cuenta de Twitter, Robles Berlanga afirmó también que tiene información “de fuentes al interior de la FGR (particularmente del área de servidores públicos) que se han reunido con excolaboradores ofreciendo impunidad a cambio de que declaren lo que ellos necesitan”.

Comparto una #CartaPública donde explico cómo es que la @FGRMexico me tiene como "rehén" y la forma en que intenta amedrentarme. #JusticiaSíVenganzaNo. Abro hilo con la transcripción. pic.twitter.com/4I4hlateyq — Rosario Robles (@Rosario_Robles_) October 26, 2020

Según la exjefa del gobierno capitalina, la intención de la Fiscalía General de la República (FGR) de que ella acuse a “excolegas” de mayor jerarquía en el sexenio pasado, es “dirigir hacia ahí sus baterías” y advierte:

“Su teoría, sus hipótesis, nada tienen que ver con la verdad. Yo no mentiré para obtener mi libertad. No quiero salir por la puerta de atrás. Seguiré luchando por los causes legales porque soy inocente, porque confío que alguien en el sistema judicial tendrá la valentía de aplicar la ley porque creo en un sistema de justicia que tiene un enfoque garantista, defensor de los derechos humanos y porque espero una respuesta positiva de los organismos internacionales a los que también he recurrido”.

Abundó:

“No quiero que se abran estas pesadas puertas con la mentira y la falsa delación disfrazada de testigo colaborador”.

Reiteró que lleva más de un año privada arbitrariamente de su libertad y la prueba más contundente de ello es la confesión pública del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, de que “prácticamente me tienen como rehén ‘porque no he querido colaborar’ para que obtengan la información que ellos quieren (no importa que no sea verdad) y completar así el guion que han fabricado y que nada tiene que ver con la justicia”.