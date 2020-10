Ante Irma Eréndira Sandoval, diputado pide cárcel para funcionarios de la Conade

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, Ernesto Vargas, pidió a la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, que presente las denuncias penales para castigar con cárcel a los funcionarios de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) que desviaron los recursos públicos destinados para deportistas de alto rendimiento.

En su intervención durante la comparecencia de la funcionaria federal ante el Pleno, el legislador del Partido Encuentro Social (PES) dijo a Sandoval que no basta con la destitución de los servidores públicos que cometieron “actos delincuenciales” en la administración actual. “Hablamos de peculado, estas personas tienen que ir a la cárcel”, subrayó.

Asimismo, Vargas se refirió a una investigación publicada en la revista Proceso, donde se dio a conocer que el desvío de dinero del fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), que ha sido triangulado y comprobado con documentación alterada, falsa y apócrifa, se hizo a través de una red de empresas “factureras” que simulan operaciones financieras y que tienen sus domicilios fiscales en Ciudad del Carmen, Campeche.

“Le entrego una investigación del SAT (Servicio de Administración Tributaria) que dibuja la red de corrupción del deporte. Hablamos de delincuencia organizada”, soltó Vargas.

En su respuesta, la titular de la SFP dijo al legislador que presente una denuncia formal sobre ese punto para que pueda investigarse.

“Ayuda que usted ya tiene el mapeo de las empresas contratantes, porque podemos hacer la revisión, yo me comprometo (…) Lo nuestro es lo administrativo, más que lo penal, pero no nos tiembla la mano en hacer denuncias penales desde la Función Pública cuando esté documentado el enriquecimiento ilícito u otras acciones”, resaltó.

Sandoval refirió que las auditorías que se realizaron en la Conade se hicieron en tiempo récord y que ya ha habido sanciones que demuestran que en este asunto están “trabajando sin descanso”.

“El tema es muy complicado y hemos demostrado las irregularidades”, añadió la secretaria.

Finalmente, el diputado del PES insistió, sin dar nombres, en que los funcionarios de la Conade tienen que ser encarcelados por los delitos penales clarísimos, pues la corrupción ya está tipificada como grave.

“Esperamos que reciban un castigo ejemplar. Usted tiene la facultad de que paguen por lucrar con el patrimonio de México. Nosotros no podemos hacer más desde la comisión. Le pido por favor que el destino de esta denuncia no sea un enorme archivo que se destruya, que no sea una anécdota más. El presidente ha dicho ‘ayúdenme’. Eso estamos haciendo, él nos necesita y los deportistas la necesitan”, concluyó Vargas.