Morenista acusa que la SFP protege a Pablo Sandoval, aspirante a gobernar Guerrero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los mayores cuestionamientos contra la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados no surgió de las bancadas opositoras.

Desde la curul del morenista Rubén Cayetano García vino una de las principales críticas durante la comparecencia de la funcionaria en San Lázaro.

Diputado por Guerrero, Cayetano García había pedido el uso de la palabra “para una moción de ilustración a la asamblea”.

Pero su intervención sorprendió a su propia bancada. Acusó a Mario Delgado Carrillo, coordinador del grupo parlamentario de Morena y ausente en la sesión por estar confinado en su domicilio a causa del covid-19, “por impedir mi intervención para interrogar durante la comparecencia” a la titular de la SFP.

“Tienen miedo de que cuestione los actos de impunidad que se han cometido para favorecer al hermano de la compareciente, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, acusado de beneficiarse de programas sociales en Guerrero, ante la propia Secretaría de la Función Pública.

“Yo no vine aquí a ser un diputado testimonial, soy un auténtico representante popular, un digno guerrerense. Y repruebo estos actos vergonzosos que afectan la dignificación del parlamento mexicano en la que tanto hemos trabajado. No está en sus manos, presidenta, obsequiar o resarcir el agravio expuesto. Pero pido se asiente en el Diario de los Debates, la ofensa recibida a esta representación”.

Su compañera de bancada, la diputada María de los Ángeles Huerta del Río le respondió.

“Yo le quiero decir de manera pública al compañero Cayetano que yo le recomiendo respetuosamente que sus temas y diatribas personales, que de ninguna manera representan, para nada, la del grupo parlamentario de Morena, las dirima en otras instancias.

“Este no es el lugar para estar hablando de algo que nosotros no compartimos de ninguna manera. El grupo parlamentario de Morena en este momento le dice al compañero Cayetano que eso debe dirimirlo en otro lugar, que no sea este momento”.

En su siguiente intervención, la funcionaria Sandoval Ballesteros no hizo referencia alguna a la denuncia sobre su hermano, quien hasta el 1 de octubre fue delegado del Programa para el Desarrollo de la 4T y aspira a ser candidato a gobernador de Guerrero.

Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros fue denunciado ante la SFP de que en su paso como delegado federal en esa entidad promovió su imagen aprovechando su cargo.