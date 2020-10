Loret de Mola sobre caso Florence Cassez: cometí un error periodístico, no me di cuenta del montaje

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Yo cometí un error periodístico. No me di cuenta que aquello era un montaje”, reiteró el comunicador Carlos Loret de Mola, al hablar sobre la falsa detención de la ciudadana francesa Florence Cassez e Israel Vallarta, difundida en vivo en 2005 en el noticiario que conducía entonces, Primero Noticias, de Televisa.

En un video difundido en sus redes sociales, Loret de Mola informó que el martes 27 de octubre compareció ante las autoridades por presuntamente haber participado en el montaje protagonizado por la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI), a cargo de Genaro García Luna, preso en Estados Unidos acusado de nexos con el Cártel de Sinaloa.

“Me fue muy bien. Pude dejar clarísimo que si bien cometí el error de no darme cuenta, nunca organicé, planeé o me coludí con nadie para hacer algo por lo que ofrecí disculpas desde hace 15 años”, se justificó.

Tras decir que cometí un "error periodístico", dijo ser víctima de ataques sistemáticos por parte del presidente, Andrés Manuel López Obrador, y de sus "personeros”, pues cada que presenta un reportaje "contundente y bien documentando", le recuerdan el caso Cassez, el cual sucedió hace 15 años.

“Sin duda este fue el más grave de los errores que cometí y lo he reconocido y no me cansaré de reconocerlo y de ofrecer disculpas por no haberme dado cuenta.

"Pero tampoco puedo negar el ataque sistemático del presidente López Obrador y sus personeros hacen contra mí, usando este tema, del caso de Cassez y el montaje”, indicó.

“Comparecí, fue Israel Vallarta, el acusado de secuestro y detenido en aquellos tiempos, quien me hizo las preguntas, fueron 44 preguntas, fueron siete horas de comparecencia y no se presentó ni una sola prueba, no se presentó ni un solo testimonio directo diciendo que yo hubiera armado, montado, sido cómplice”, aseguró.

El montaje

El 9 de diciembre de 2005, en el noticiero que conducía en Televisa, Primero Noticias, se presentó el "operativo" en vivo, donde reporteros de Televisa y de TV Azteca grabaron la detención de los presuntos miembros de una banda de secuestradores llamada “Los Zodiaco” que operaban en el Estado de México.

En el noticiero de Loret se narró paso a paso la llegada de elementos de la AFI fuertemente armados al rancho Las Chinitas, ubicado en la carretera México-Cuernavaca.

En las imágenes se ve cuando los policías de la AFI someten a un hombre que ya estaba en el suelo, boca abajo y esposado, le exigen que levante el rostro, le piden que se identifique, él responde: Israel Vallarta. Le preguntan cuánta gente tiene secuestrada y dice que tres personas.

Después, se ve al reportero de Televisa ir a un rincón de la casa donde hay una mujer cubierta con una manta blanca sentada en el suelo y quien aseguró ser de origen francés, a quien empieza a interrogar sin que intervenga ningún elemento de la AFI.

Luego, también le hace preguntas al supuesto secuestrador, como la manera en que urdió el rapto, cuánto tiempo las tenía escondidas, entre otras. Todo se transmitió en horario estelar.

El 15 de marzo de 2006, en el programa de Televisa, Punto de Partida, se ventiló el montaje de este caso y aseguró que García Luna, había aceptado que se hizo a petición de Televisa y TV Azteca.

Sin embargo, el montaje se convirtió en una farsa judicial donde Cassez fue encarcelada y condenada a 60 años de cárcel en 2010.

Tras varias solicitudes de extradición pedidas por el gobierno francés y negadas por el gobierno de Felipe Calderón, el caso llegó a la SCJN, organismo que, en 2011, ratificó la sentencia. Sin embargo, en 2012 ordenó la liberación de Cassez tras considerar que el montaje televisivo de su captura vició el debido proceso en su contra.