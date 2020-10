Otro senador se reporta con covid-19: el morenista Daniel Gutiérrez Castorena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador Daniel Gutiérrez Castorena, de Morena, también dio positivo a la prueba de covid-19.

Luego de que el Senado estableció que para ingresar al salón de plenos cada uno de los integrantes de la Cámara Alta deben presentar los resultados negativos de la prueba PCR, Gutiérrez Castorena se la realizó y resultó positivo.

“A través de este medio les comunico que el día de hoy me notificaron que he dado positivo a COVID-19, no he presentado ningún síntoma. Continuaré con mis actividades legislativas a distancia y cumpliendo con el aislamiento que recomiendan las autoridades de salud”, escribió en su cuenta de Twitter.

El legislador acudió a hacerse la prueba --a cargo del laboratorio Diagnomol-- en el Senado, donde comenzó a aplicarse la medida sanitaria tras la muerte del legislador de Morena Joel Molina, el pasado fin de semana.

Más temprano la senadora Josefina Vázquez Mota, del Partido Acción Nacional (PAN), anunció que dio positivo a covid, y ayer por la noche lo hizo la priista Claudia Anaya.

La semana pasada también se informó de los contagios de la senadora Guadalupe Saldaña, del PAN, y Alberto Galarza y Verónica Delgadillo, de Movimiento Ciudadano.

Estos casos se suman a los contagios previos de Miguel Ángel Osorio Chong y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Nestora Salgado, Miguel Ángel Navarro, Rubén Rocha y Alejandro Armenta, de Morena, y el panista Antonio Martín del Campo.