Gobernadores aliancistas aplauden disposición de AMLO de reunirse con ellos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los diez gobernadores que forman la Alianza Federalista celebraron que el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptara la reiterada invitación al diálogo.

“Como usted, compartimos la preocupación de que se utilice la investidura presidencial con propósitos partidistas. Por ello, reiteramos la disposición a investir a nuestro diálogo de República, federalismo y respeto. Cuente con ello”, señalaron en una misiva.

Los gobernadores de Jalisco, Chihuahua, Durango, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, Nuevo León, Tamaulipas y Colima, pidieron a López Obrador fijar la fecha de la reunión y propusieron una agenda de trabajo:

1. Presupuesto Federal 2021.

2. Apoyos especiales con motivo de las crisis sanitaria y económica.

3. Ruta para revisar el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

4. Compromisos para fortalecer el Pacto Federal.

Al dirigirse al presidente, los aliancistas se pronunciaron por un país equitativo en todos sus órdenes.

“Como gobernadores, estamos conscientes de la corresponsabilidad que nos atañe en el bienestar de todos los estados y municipios. Por ello, ponderamos un federalismo solidario, pero también sostenible”, precisaron en su carta.

Finamente, externaron que es momento de cerrar filas y, con miras a los tiempos legislativos, reunirse lo más pronto posible.

En su conferencia mañanera, este jueves, López Obrador manifestó su disposición de reunirse con los 10 gobernadores, pero con la condición de que no haya “politiquería”, porque “se tiene que cuidar la investidura presidencial”.

“Claro que dialogamos, siempre y cuando no haya politiquería. Porque, imagínense que se utilice la investidura presidencial con propósitos partidistas. Tenemos que ser respetuosos; no es un asunto personal, es un asunto que tiene que ver con la institucionalidad”, dijo.

Asimismo, señaló que parte del argumento de los aliancistas es inequitativo e inhumano, pues plantean es que se les quite presupuesto a otros estados, justificando que aportan más.

“No hay ningún adeudo, ya dije que era al revés porque no han entregado lo que tiene que ver con el impuesto sobre la renta (ISR), algunos no han entregado lo que corresponde al ISSSTE , al Fovissste también, pero no se trata de eso, se trata de aclarar, que no digan: ‘la federación no nos está entregando los recursos’, para que la gente sepa que sí se les está entregando los recursos”. resaltó el presidente.