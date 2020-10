AMLO: conservadores, entre más me golpean, más digno me siento

CUERNAVACA, Mor. (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a mandar un mensaje a los gobernadores aliancistas que le exigen un nuevo pacto fiscal y a quienes se oponen en general a su gobierno: “les digo conservadores, entre más me golpean y más gritan, más digno me siento”.

De gira por Morelos, durante el evento en el que se dieron a conocer los avances del Programa Nacional de Reconstrucción, enfrente del Palacio de Cortés, en Cuernavaca, el mandatario federal parafraseó a Ponciano Arriaga, el abogado liberal mexicano que se opuso en el siglo XIX al entonces presidente Antonio López de Santa Anna.

“Vamos a seguir cambiando el país. ¿Saben por qué hay tanto ruido? Porque la transformación de México va hacia adelante. No vamos a dar ni un paso atrás. Ya que se despidan los conservadores, no van a volver a establecer gobiernos corruptos, injustos, gobiernos inhumanos. Ya el pueblo dijo basta y se echó a andar la transformación de México”, dijo al micrófono frente a un grupo de simpatizantes.

“Hay ruido, pero nosotros no venimos de las élites. ¿Saben de dónde venimos, de dónde surgimos? De la lucha, abajo. Estamos acostumbrados a luchar en las calles. No es para nosotros nada extraño el estar enfrentando a una oposición. Además, les puedo decir que hasta es un timbre de orgullo. Decía un liberal, escúchenlo bien, conservadores, un liberal, Ponciano Arriaga, decía: ‘entre más me golpean -yo, parafraseando a Ponciano Arriaga, diría- entre más me golpean y más gritan, más digno me siento’”.