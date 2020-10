ASF exhibe la falla de Pemex por la que 11 mil computadoras fueron "secuestradas"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El 10 de noviembre de 2019, cuando Petróleos Mexicanos (Pemex) sufrió un ciberataque durante el cual un ransomware “secuestró” 11 mil computadoras –una quinta parte de los aparatos de la empresa--, la petrolera llevaba seis meses sin instalar las actualizaciones de seguridad de Windows que protegían sus servidores de este ataque, señaló la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El organismo fiscalizador determinó que el pirata de Pemex penetró en los sistemas informáticos gracias a una vulnerabilidad en un servidor Microsoft Sharepoint que Microsoft había detectado tiempo atrás; incluso, el 12 de marzo y el 25 de abril de 2019 el gigante estadunidense liberó actualizaciones de seguridad para corregir esta falla.

“Sin embargo, dichas actualizaciones no se encontraban instaladas en los servidores de Pemex al momento del ataque, aun cuando habían pasado más de seis meses de su publicación”, insistió la ASF, que con el aparente deseo de exhibir el amateurismo de los empleados de sistemas de Pemex insistió en que “se tuvo la oportunidad de solventar la vulnerabilidad con la actualización de seguridad liberada por el fabricante, no obstante, la actualización no fue instalada y por ende la vulnerabilidad no fue remediada”.