Senado aprueba con modificaciones la Ley de Ingresos 2021

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De último minuto, la mayoría de Morena en el Senado de la República incluyó un transitorio en la Ley de Ingresos 2021 para que la Tesorería de la Federación pueda disponer de 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar.

Y es que, al no registrar el quórum necesario en las comisiones unidas de Salud y Estudios Legislativos Segunda, Morena no pudo aprobar la minuta que venía de la Cámara de Diputados para reformar el artículo 77 de la Ley General de Salud.

Por lo tanto, el presidente de la Comisión de Salud, Miguel Ángel Navarro, de Morena, la presentó como reserva en la discusión en lo particular de la Ley de Ingresos, que ya había sido aprobada en lo general con 58 votos a favor y 34 en contra.

“Convocaron a la Comisión de Salud a las 4:40 (pm) para sesionar a las 5:30 sin un dictamen, todo por cumplirle el capricho al presidente y tomar los recursos del Fondo de Gastos Catastróficos, del Fondo de Salud, el recurso para los tratamientos de cáncer. Luego, a las 6:30 de la tarde nos envían otro correo con los dictámenes convocándonos a las 5:30. Es decir, un proceso por demás desaseado, un proceso por demás vulnerado, y ahora lo que pretenden hacer con esta reserva, que no es reserva, es simular lo que no pueden hacer de forma legal”, narró la senadora panista Alejandra Reynoso.

Navarro respondió: “Sí queremos acceder a los caprichos del presidente; a los caprichos del presidente de darle salud a los pobres; a los caprichos del presidente de darle pensiones a los adultos mayores; a los caprichos del presidente para enfrentar una crisis sin paralelo en los últimos 100 años, la cual ha puesto contra la pared al sistema de salud del mundo, no únicamente de México”.

El legislador morenista adicionó un artículo Transitorio Décimo Quinto a la Ley de Ingresos de la Federación, que fue aprobado con 55 votos a favor, 14 en contra y cuatro abstenciones, para que, a más tardar el 1 de abril de 2021, el Instituto de Salud para el Bienestar instruya a la institución fiduciaria del Fondo de Salud para el Bienestar a concentrar el dinero en la Tesorería.

Los 33 mil millones de pesos extras servirán para la compra de vacunas contra el covid-19, pero quedó en la reserva como: “para el cumplimiento de fines en materia de salud”. La carátula de la Ley de Ingresos aumenta a 6 billones 295 mil 736 millones de pesos.

“Es ilegal lo que están queriendo hacer, no importa si le cambian que en lugar de que sea genérico para salud, sea para medicinas; no está bien que se esté queriendo meter por la puerta trasera a una Ley de Ingresos una reforma que no hicieron”, reprochó el senador panista Damián Zepeda.

“Ahora los ladrones, los que saquearon a México, se atreven a decir que nos vamos a robar el dinero de la salud, ¡por favor! ¿Cómo es posible que tengan ese cinismo? Y ahí les voy a decir --para el pueblo de México es mi intervención-- no a quienes ya están, pan molido”, dijo por su parte la senadora de Morena Antares Vázquez.

Añadió: “Que estamos en medio de una catástrofe de salud ¿no les parece que sea suficiente gasto catastrófico una pandemia de la dimensión que tenemos como para hacer uso de esos fondos para la salud de las y los mexicanos?”.

Después de 10 horas el pleno del Senado aprobó, en lo general y lo particular, el Paquete Económico 2021, que incluye la Ley de Ingresos, la Miscelánea Fiscal y la Ley Federal de Derechos.

Sin embargo, tanto la Ley de Ingresos como la Miscelánea Fiscal y la Ley Federal de Derechos sufrieron modificaciones y fueron devueltas a la Cámara de Diputados.

Durante la tarde, pacientes con VIH y miembros de organizaciones de la sociedad civil protestaron afuera del Senado para pedir que no desaparezcan el Fondo de Salud, como lo hizo la Cámara de Diputados. Lanzaron huevos al recinto legislativo y luego se reunieron con senadoras y senadores, argumentando que con este recorte se quedarán sin medicamentos antirretrovirales.