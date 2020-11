González Contró renuncia a la Oficina de la Abogacía General de la UNAM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Mónica González Contró renunció a su cargo como titular de la Oficina de la Abogacía General de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En un comunicado, la Universidad detalló que la abogada solicitó al rector Enrique Graue Wiechers su separación del cargo para reincorporarse a sus tareas académicas en el Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Graue aceptó su dimisión, reconoció la labor que desempeñó la universitaria durante cinco años y precisó que en los próximos días se dará a conocer al nuevo titular del organismo.

En 2016, durante la gestión de González Contró, la UNAM se incorporó a la campaña He for she e implementó el Protocolo para Atención de Casos de Violencia de Género.

También durante su gestión ocurrieron las manifestaciones y paros de colectivas feministas en contra de la violencia de género dentro de la institución académica, que detuvieron las clases en más de 10 planteles en febrero pasado, además de los paros de los últimos meses en planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y la Facultad de Química.