John Ackerman y Sabina Berman tienen desencuentro en vivo en programa de Canal 11

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pleito entre Sabina Berman y John Ackerman iniciado el domingo cuando ella lo acusó de “tiranito” por, presuntamente, autonombrarse conductor único del programa que comparten en Canal 11, “John y Sabina”, se trasladó a la emisión en vivo del martes por la noche, al grado que el invitado, el secretario de Educación Público, intervino.

Todo comenzó cuando Sabina Berman lanzó una introducción sobre el contenido del programa, donde estuvo como invitado el titular de Educación Pública, pero antes de iniciar la entrevista, la escritora le preguntó al académico su opinión sobre la dispersión a balazos de una manifestación feminista realizada en Cancún, Quintana Roo, pero Ackerman la ignoró para dar pie a las preguntas al funcionario.

Mientras el titular de la SEP hablaba, la dramaturga lo interrumpió para manifestar su molestia: “señor secretario, tenemos un problema de paridad en el programa. John y yo somos co-conductores, pero no tiene remedio.

"Ya ve usted que apenas ahorita me acaba de turnar la palabra. Aconséjeme usted, como secretario de Educación, ¿qué hacemos con este problema de machismo? Es un problema flagrante. ¿Qué hace una mujer como yo, respetuosa de los acuerdos, de los contratos, en una situación así? John, sencillamente, no me deja participar”.

Después de ignorarla casi 6 minutos, @sabinaberman interrumpe la charla entre @JohnMAckerman y @emoctezumab, evidencia la grosería de Ackerman y pide un consejo al repecto al titular de la @SEP_mx; éste pide “un esfuerzo adicional” a Ackerman; al final no la deja ni despedirse. pic.twitter.com/Sw8bssrUGt — 95,842 minutos de silencio uD83DuDD6F (@Amadoelquelolea) November 11, 2020

Moctezuma Barragán contestó: “creo que es muy importante que lo expreses, es el primer paso, Sabina. John es un hombre sensible, va a entender lo que estás diciendo. Y estoy seguro de que, a partir de ahorita, en el programa, hará un esfuerzo adicional para que no sea esa disparidad que te molesta. Es un ejercicio que debemos de ver cuando se está así. Es más complicado tratar de suplir lo presencial con un poco más de distancia”.

Después del desaguisado, y con el micrófono abierto, Sabina Berman continuó con la entrevista.

¿Cómo la ignoró Ackerman?

Cuando comenzó el programa, el martes 10 de noviembre a las 22:00 horas, Sabina Berman hizo una introducción explicando que volvían a la estructura original del programa, que llamó “formato igualitario”, el cual, explicó, se refiere a que a veces ella hace la presentación y otras Ackerman, los dos eligen los temas a tratar y a sus invitados.

En resumen, dijo, “no habrá un conductor que ceda y quite a otro conductor la palabra”.

“Hoy, hoy trataremos un tema de suma importancia. Un tema en donde los hogares del país, donde hay niños y niñas, se han vuelto crucial, la educación a distancia”, indicó antes de dar pie a presentar a Moctezuma Barragán como invitado.

“Antes, John y yo debatiremos el tema coyuntural del momento. John, en Cancún, Quintana Roo, ayer hubo una marcha en protesta por el asesinato de una joven mujer, Bianca Alejandrina, llamada por sus amigas Alexis, la marcha fue dispersada por los policías a tiros, a balazos lanzados al aire. ¿Qué piensas de ello?”, inquirió.

Cuando Ackerman estuvo a cuadro, ignoró la pregunta, dio las buenas noches y comenzó a entrevistar a Moctezuma Barragán.

“Yo le quiero preguntar si en algún momento dado los alumnos, los niños van a regresar a la escuela”, a lo que el funcionario contestó: “Por supuesto que van a regresar a la escuela” y ahí se cortó el video que fue compartido a manera de queja en redes sociales.

El pleito John y Sabina

El domingo 8 de noviembre, la escritora Sabina Berman acusó a John Ackerman de autonombrarse conductor único de su programa “John y Sabina” y lo tildó de “tiranito”.

Esto, luego de que el académico escribiera en su cuenta de Twitter que “notaba” a Berman con una actitud incómoda y agresiva e incluso de “sabotaje” al programa y celebró que haya encontrado a una nueva pareja, con más cercanía, en alusión a Denise Dresser.

Invité @sabinaberman a @CanalOnceTV porque valoro la pluralidad de voces y el debate informado.



Pero yo también la noto cada vez más incómoda, con actitud agresiva e incluso de sabotaje hacia el programa.



Que bueno q encontró una nueva pareja de mayor cercanía @DeniseDresserGuD83DuDC4DuD83CuDFFE https://t.co/hdMdMOT7RH — John M. Ackerman (@JohnMAckerman) November 8, 2020

Ella le respondió en la misma red social que los dos habían firmado un contrato con Canal 11, que eran co-conductores del programa, pero acusó a Ackerman de haber dado “un golpe de prepotencia” porque nunca le gustó la libertad de expresión y que en este debate no tenía relación ni la política ni la 4T, sino su ego.

“Es así de simple: no te gustó tener ante ti a una mujer que tenía su propio punto de vista. Así que hace varias semanas decidiste atropellar ese contrato y esa libertad de expresión, y en un golpe de prepotencia te auto-nombraste el único conductor: el tiranito del programa”, publicó.