Propondrán ley para que también se incluya el etiquetado en la publicidad de alimentos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, anunció que, en su momento, se presentarán reformas al reglamento de publicidad que incluyan la necesidad o la obligación de poner la etiqueta en las imágenes del producto expuesto en los anuncios.

“Por ejemplo, si uno va a estas llamadas tiendas de conveniencia, donde la mayoría de estos productos que se venden tienen propiedades poco saludables, bajo valor nutricional, altísimos contenidos de estos componentes, uno puede ver los anuncios que están en los ventanales donde se ven los productos que deberían tener el etiquetado y lo tienen en el producto físico, pero la fotografía que aparece en el anuncio no tiene etiquetado”, afirmó en la conferencia de prensa vespertina sobre las cifras de Covid-19 en el país.

“La industria lo sabe, se lo advertimos cuando pusimos la norma que en el reglamento de publicidad también pondríamos este tipo de cosas, que son las mejores prácticas internacionales. Así lo hizo Perú, así lo hizo Chile y otros países”, apuntó.

Respecto a que Coca Cola y Bimbo que no han colocado el etiquetado frontal en todos su productos, el funcionario marcó un matiz respecto a estas dos compañías, pues no todos los productos deben tener etiqueta, pues justamente uno de los objetivos de este etiquetado es distinguir aquellos alimentos preenvasados o aquellas bebidas no alcohólicas preenvasadas que pudieran por su contenido no exceder las recomendaciones internacionales de lo que resulta aceptable para la salud y si lo exceden tener la etiqueta.

Entonces, señaló, algunas compañías adaptaron la formulación de ciertos productos para también tener una oferta de productos que pudieran estar por debajo del nivel que requiere el etiquetado. No a fuerza es todos los productos de la compañía, destacó.

“Lo que sí hemos observado es un uso inconsistente de los etiquetados, todavía en esta primera fase, y también una presentación inconsistente. Los productos deben estar a la vista, exponiendo la etiqueta frontal que contiene los etiquetados de advertencia. No es aceptable que lo volteen o que lo pongan del ladito para que no se vea la etiqueta”, advirtió.

López–Gatell mencionó que las plataformas electrónicas de venta tampoco están exponiendo fotografías con los etiquetados.

En ese sentido, invitó a todo el pueblo de México a estar al pendiente de que exista el etiquetado frontal de advertencia en los alimentos preenvasados y bebidas no-alcohólicas preenvasadas.

“Los etiquetados frontales de advertencia son, como lo hemos dicho varias veces, un conjunto de etiquetas negras con letras blancas que deben decir Secretaría de Salud, que tienen forma de octágonos, tienen ocho lados y deben decir exceso que tienen exceso de calorías, exceso de grasas, exceso de azúcares, exceso de sal, también puede haber un cintillo que diga, contiene cafeína no apto para niños o contiene edulcorantes artificiales no apto para niños”, recordó.

Por eso, aseguró que no hay negociación de nada, de nada con ninguna empresa para que no coloquen algún etiquetado.

“La NOM 051/SSA1 es la que es. La Ley General de Salud en su artículo 212 que fue reformado por el Poder Legislativo hace un poco más de un año, con este propósito de ordenar a la Secretaría de Salud establecer el etiquetado de advertencia, debe cumplirse”, sostuvo.

Las próximas elecciones

López-Gatell comentó que respecto a las próximas elecciones intermedias del 2021 se tiene una experiencia positiva de los comicios pasados en Hidalgo y Coahuila, de un diálogo fluido, construido, abierto y colaborativo con el Instituto Nacional Electoral (INE) para contribuir a que México tuviera la protección de dos derechos, a la salud y al voto.

“La colaboración del INE fue, precisamente, el Consejo General del INE mandató la realización de una serie de manuales de procedimientos que estuvieran apegados a los lineamientos de seguridad sanitaria establecidos por la Secretaría de Salud. Y estos lineamientos fueron puestos en práctica durante todo el proceso electoral”, añadió.

Del otro lado, los derechos políticos del pueblo quedaron bien resguardados por la autoridad a la que le corresponde salvaguardarlos que es precisamente el INE. Nosotros no interferimos con eso, aseveró.

“Considero que esto ya nos dio un modelo de trabajo para lo que viene. Es impredecible todavía la duración de la epidemia, pero podría ser que cuando empiecen los próximos procesos electorales aun tengamos en varias entidades federativas actividad epidémica y podemos congeniar estos dos aspectos si seguimos los protocolos de seguridad sanitaria para todo el proceso electoral”, agregó el subsecretario.