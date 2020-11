AMLO niega persecución o censura contra MCC, pero le exige transparencia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay persecución ni censura contra la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), aunque sí expuso, es necesario que hagan transparentes sus donativos.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario respondió así al ser cuestionado sobre un artículo de la presidenta de la organización, María Amparo Casar, quien expuso diferentes consideraciones sobre las expresiones que el pasado lunes hizo el presidente, al referirse a un reportaje publicado en Proceso, donde se acredita el financiamiento que reciben de grandes empresas privadas.

López Obrador consideró que es muy propio de los "conservadores" ser hipócritas, al exigir transparencia y no ser transparentes o bien, ejemplificando con el Grupo Alsea (identificada en el reportaje citado), empresa que destacó por los despidos de personal sin prestaciones de Starbucks al iniciar la pandemia, destacando su papel como donante de MCCI.

El mandatario consideró que hay empresas que financian organizaciones para defender “la corrupción” de los regímenes del pasado, pero lo hacen con dinero de los mexicanos, de manera que empresas como Alsea actúan contra el pueblo, pero usan los recursos que le corresponden al pueblo para financiar organizaciones.

Presente en la conferencia matutina, la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, explicó las irregularidades en las que incurren fundaciones que reciben donativos de grandes empresas, entre otras, no transparentar sus donativos, presentar facturas que no son emitidas a favor de sus razones sociales o que no acreditan propiedad del donante, entre otras, destacando, en su intervención, el caso de las fundaciones dedicadas a la promoción de la salud.

MMCI es una asociación dedicada a realizar investigación académica sobre asuntos públicos, reportajes de investigación y litigio estratégico, fundada por Claudio X González, quien se ha convertido en uno de los principales impulsores del frente opositor "Sí Por México", por lo que en sus referencias, el presidente López Obrador suele confundir irónicamente siglas y nombres de organizaciones.